본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한은행, 강릉 가뭄 피해 중소기업에 최대 5억 지원

김혜민기자

입력2025.09.12 16:09

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행은 이번 강릉지역 가뭄 피해로 일시적 어려움을 겪는 중소기업에 최대 5억원의 신규 대출을 지원한다고 12일 밝혔다.


이번 지원은 내년 1월12일까지 진행되며, 재해피해 확인서 또는 객관적인 증빙서류를 통해 피해사실이 확인된 기업 및 개인을 대상으로 한다. '재해피해 확인서'는 재난 및 안전관리 기본법에 따라 자연재해로 발생한 피해에 대해 시장·군수·구청장이 발급하는 공식 문서다.

신한은행은 중소기업 고객에게 업체당 소요자금 범위 내에서 최대 5억원까지 신규 대출을 지원한다. 최대 1.5%포인트 특별금리 인하, 원금 일부 상환 조건 없는 만기 연장, 분할상환금 납입 유예, 연체이자감면 등도 제공할 예정이다.


개인 고객에게는 최대 2000만원 긴급생활안정자금 대출을 지원한다. 이 역시 최대 1.5%포인트 특별금리 인하, 원금 일부상환 조건 없는 만기 연장, 분할상환금 납입 유예, 연체이자감면 등을 제공할 계획이다.


신한은행 관계자는 "유례없는 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 지역 중소기업과 개인 고객의 부담을 덜어드리고 원활한 자금운영에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 맞춤형 금융지원을 통해 서민 금융안정을 위한 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 지난달 강릉 지역에 지속된 가뭄 극복을 위해 생수 23만병을 지원한 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기