BPA, 폴란드 그단스크 항만공사와 협력 논의

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.12 15:29

언론사 홈 구독
부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 12일 폴란드 대표항만인 그단스크 항만공사(Port of Gdansk Authority) Dorota Pyc(도로타 피치) 사장이 본사를 방문했다고 전했다.


이번 방문에서 양측은 각 항만의 운영현황과 발전계획을 공유하며 상호이해를 넓히고 향후 협력 가능성에 대해 의견을 교환했다.

그단스크 항만공사 대표단은 대한민국 1위 항만이자 글로벌 환적 허브인 부산항의 인프라와 북항재개발사업 등에 큰 관심을 보이고, BPA는 최근 유럽 물류 수요 확대 속에서 빠르게 성장하고 있는 그단스크항의 잠재력을 주목했다.


그단스크항은 폴란드 최대 항만으로, 2024년 기준 약 220만 TEU의 컨테이너를 처리하며 동유럽 물류 네트워크의 주요 거점으로 자리매김하고 있다.


부산항만공사 송상근 사장은 "부산항과 그단스크항은 각각 동북아와 동유럽을 대표하는 항만으로, 이번 방문을 기점으로 두 항만 간 교류가 한층 활발해지길 기대한다"고 말했다.

BPA 송상근사장과 폴란드 그단스크 항만공사 도로타 피치 사장(오른쪽). BPA 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
