국내 호텔 첫 '스마트 버틀러'…웨스틴 서울 파르나스, 15일 정식 오픈

564개 객실…최대 규모 클럽 라운지 운영

'스마트 버틀러' 앱으로 실시간 혼잡도 확인

서울 도심 파노라마 뷰…웰니스 철학 담은 다이닝

파르나스호텔이 오는 15일 개관을 앞둔 프리미엄 도시형 웰니스 호텔 '웨스틴 서울 파르나스'의 운영 전략을 공식 발표했다고 12일 밝혔다.

여인창 파르나스호텔 대표이사는 이날 웨스틴 서울 하모니 볼룸에서 열린 미디어 간담회에서 "이제 호텔은 단순한 숙박 공간을 넘어, 고객이 출장이나 여행 중에도 몸과 마음을 재충전하고 일상의 루틴을 유지하며 여가를 즐기는 복합적 공간으로 진화하고 있다"며 "개인의 취향과 목표는 다르지만 궁극적으로 모든 고객이 공통적으로 추구하는 삶의 핵심 가치는 웰니스일 것"이라고 강조했다.

웨스틴 서울 파르나스의 브랜드 슬로건은 '당신의 삶이 펼쳐지는 곳(Where Your Life Unfolds)'이다. 바쁜 일상과 복잡한 도심 속에서도 심신의 균형과 활력을 되찾을 수 있는 차별화된 '어반 웰니스(Urban Wellness)' 경험을 선사할 예정이다.

파르나스호텔은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주, 나인트리 바이 파르나스 등 5성급 호텔과 프리미엄 비즈니스 호텔 등 다양한 호텔 운영 경험을 보유하고 있다. 이외에도 파르나스 타워, 파르나스몰 등 복합 공간을 성공적으로 운영하며 라이프스타일 전반으로 사업 영역을 확장해왔다. 이번 웨스틴 서울 파르나스 개관은 축적된 운영 역량과 글로벌 브랜드 웰니스 철학이 결합된 새로운 도약의 출발점이라는 설명이다.

여 대표이사는 "파르나스호텔이 지향하는 라이프스타일 가치와 가장 이상적인 시너지를 창출할 수 있는 글로벌 브랜드로 메리어트 인터내셔널의 웨스틴을 선택했다"며 "이는 단순한 브랜드 전환이 아니라, 세계적인 웰니스 리더와 국내 대표 호텔 기업이 만나 새로운 역사를 함께 써 내려가는 여정의 시작"이라고 설명했다.

웨스틴 서울 파르나스는 국내 호텔 업계 최초로 DCX(Digital Customer Experience) 운영 모델을 도입한 것이 특징이다. 투숙객 전용 모바일 플랫폼 '스마트 버틀러(Smart Butler)'를 통해 고객은 QR 코드 접속만으로 호텔 전반의 정보를 확인할 수 있다. 조식 뷔페, 수영장 등 주요 시설의 혼잡도를 실시간으로 확인할 수 있을 뿐만 아니라 객실 설비 제어, 호텔 프로그램 예약 등도 가능하다.

웨스틴 서울 파르나스의 클럽 라운지 '웨스틴 클럽'은 호텔 최고층인 30층에 자리하고 있다. 총 702㎡ 규모로 국내 호텔 클럽 라운지 가운데 최대 규모를 자랑한다. 최대 149명이 동시에 이용할 수 있는 이 공간은 곡선형 외관을 따라 펼쳐진 전면 유리창 너머로 한강과 선정릉을 아우르는 서울 도심의 파노라믹 뷰를 감상할 수 있다. 이곳에서는 하루 총 5번의 다이닝 서비스가 시간대별로 제공되는 점이 특징이다.

이외에도 두 개 층 규모로 조성된 '코스모폴리탄' 피트니스 클럽은 총면적 약 6000㎡ 이상을 자랑한다. 프리미엄 피트니스 브랜드 '테크노짐(Technogym)'의 최첨단 운동기구를 비롯해 전문가의 맞춤형 트레이닝과 식이 컨설팅이 결합된 체계적인 건강 관리 프로그램이 마련돼 있다. 특히 골프 스윙 분석기와 AR 기반의 퍼팅 훈련 시스템 등 골프 특화 콘텐츠, 봉은사 전경을 조망할 수 있는 실내 수영장, 최고 수준의 유압 피트니스 기구를 갖춘 프라임 모션 센터(Prime Motion Center)를 통해 차별화된 웰니스를 경험할 수 있다.

여 대표이사는 "파르나스호텔의 운영 역량과 웨스틴 브랜드의 글로벌 웰니스 스탠더드를 결합해, 바쁜 일상 속에서도 심신의 균형을 찾고 자신만의 리듬을 회복할 수 있는 도심형 웰니스의 새로운 기준을 제시하고자 한다"며 "도심 속에서 진정한 휴식과 영감을 발견할 수 있는 웰니스 호텔, 웨스틴 서울 파르나스에 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.





