임실군-기재부-국민연금, 자매결연…상생발전 '맞손'

"지방살리기 상생소비 활성화"

전북 임실군이 도내에서는 처음으로 기획재정부·국민연금공단과 함께 지방살리기 상생 자매결연을 맺었다.

군은 지난 11일 임실치즈테마파크 지정환홀에서 지방살리기 상생소비 활성화를 위한 자매결연 협약식을 체결했다고 12일 밝혔다.

임실군이 도내에서는 처음으로 기획재정부·국민연금공단과 지방 살리기 상생 자매결연을 맺었다. 임실군 제공

이날 협약식에는 구윤철 경제부총리 겸 장관과 심 민 군수, 김태현 국민연금공단 이사장, 전북도 김관영 도지사와 기재부 및 국민연금공단 간부급 관계자, 지역 주민 대표 등 30여명이 참석했다.

이날 협약은 국민주권정부 출범 후 첫 경제관계장관회의에서 마련된 '지방 살리기 상생소비 활성화 방안'의 후속 조치로 추진됐다.

지방살리기에 중앙정부와 지자체, 공공기관이 협력하는 새로운 방식으로 소비회복 모멘텀 확산, 교류 활성화 등 시너지 효과가 있을 것으로 기대된다.

이날 협약식을 통해 세 기관은 앞으로 ▲지역 경제·문화·관광 분야 활성화를 위한 상호 교류 협력 ▲지역발전과 주민·직원 복지 증진을 위한 정보 교환 등 다양한 과제에 합의했다.

아울러 세 기관은 협약을 계기로 관광교류와 특산품 판매, 고향사랑기부 확산 등을 포함해 지역의 특성과 교류 분야(관광·특산품·고향사랑기부) 등 지속적인 협력사업 발굴에 나서 지역민이 체감할 수 있는 실질적인 경제 활성화 성과를 창출해 나갈 계획이다.

특히, 사계절 축제 관광지인 임실군과의 단체 관광교류를 활성화하고, 특산품 공동구매 및 명절선물 교환 등 단발성 행사에 그치지 않고 장기적인 동반성장 관계를 구축, 지역 특성에 맞는 지속 가능한 협력사업을 추진한다.

구체적으로는 고향사랑기부 확산에 동참하며, 각종 워크숍과 토론회, 체육대회 등 기관 주요 행사를 자매결연 지역에서 우선 개최할 예정이다.

이날 협약식에서는 군 관광 홍보 영상 시청과 함께 임실군의 오랜 숙원사업인 옥정호 순환도로 개설, 옥정호 생태탐방 교량 건립, 세계명견 체험공간 조성 등 주요 현안 사업의 필요성에 대해서도 공감대를 형성하는 뜻깊은 자리가 마련됐다.

협약식 후 참석자들은 임실의 주요 관광지인 임실치즈테마파크의 임실치즈역사문화관을 방문해 임실치즈의 역사와 발전 과정을 관람했다.

임실치즈 시식 행사에서는 지역 대표 특산물인 치즈와 최근 치즈 산업의 새로운 패러다임이 될 고소함이 확실히 다른 저지종 숙성치즈, 소비자들의 큰 인기를 끌고 있는 무가당 요거트 등의 품질과 우수성에 남다른 관심과 애정을 보였다.

이어 구 장관과 김 이사장은 임실치즈체험관을 찾아 치즈 만들기 체험에 참여해 직접 치즈를 만들며 지역특산품의 가치를 몸소 체험하는 자리를 갖고, 임실군이 보유한 관광·체험 자원의 경쟁력을 높게 평가하는 시간을 가졌다.

심 민 군수는 "기획재정부 구윤철 부총리와 김태현 이사장이 함께 지역상생 자매결연을 맺게 돼 너무 뜻깊고 기쁘다"며 "이번 협약을 계기로 군에 대해 특별한 관심과 응원을 해주시고, 군도 두 기관과의 교류 활성화를 위해 더욱 힘쓰고 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자



