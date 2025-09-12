본문 바로가기
대진대 대학일자리플러스센터, 특별한 하루 '잡카페 스페셜Day' 성료

이종구기자

입력2025.09.12 12:47

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터에서는 지난 10일 대학일자리플러스센터와 함께하는 특별한 하루 '잡카페 스페셜Day'를 성황리에 마쳤다고 12일 밝혔다.

대진대학교 대학일자리플러스센터에서는 지난 10일 대학일자리플러스센터와 함께하는 특별한 하루 '잡카페 스페셜Day'를 개최하고 있다. 대진대학교 제공

대진대학교 대학일자리플러스센터에서는 지난 10일 대학일자리플러스센터와 함께하는 특별한 하루 '잡카페 스페셜Day'를 개최하고 있다. 대진대학교 제공

이번 행사는 학생들의 다양한 취업준비 욕구를 반영해 진로취업상담, 정책정보제공, 참여형 이벤트를 한자리에서 경험할 수 있도록 기획되었다.


행사는 재학생과 졸업생을 중심으로 청년들이 자유롭게 찾아와 상담과 체험을 즐길 수 있도록 구성되어 행사 내내 웃음과 열기로 가득했다. 취업컨설턴트들이 배치된 대학일자리플러스센터, 재학생맞춤형고용서비스, 졸업생 특화 프로그램 상담존과 취업타로 상담 코너가 큰 호응을 얻었으며, 졸업을 앞둔 청년들이 구체적인 진로 방향과 취업전략을 모색하는 기회가 되었다.

특히, 청년정책 안내존에서는 고용노동부와 지자체의 주요 정책내용을 나눠주고, 퀴즈 형식으로 정책 이해도를 높이는 코너가 마련돼 학생들의 참여를 이끌어냈다.


더불어 축제 분위기를 더하는 이벤트존에서는 다양한 경품 이벤트가 진행되었고, 잡카페 이용자들을 대상으로 한 비교과 프로그램 선호도 조사도 병행되어 학생들의 목소리를 실질적으로 반영할 수 있는 시간을 마련했다.


행사에 참여한 학생들은 카페에서 제공된 음료를 즐기며 보다 자유롭고 편안한 분위기 속에서 상담과 소통을 이어갔으며, "잡카페에서 편하게 참여할 수 있어 좋았다"며 만족감을 전했다.

대학일자리플러스센터 관계자는 "이번 잡카페 특별행사는 학생들이 진로와 취업준비 과정에서 필요로 하는 정보를 맞춤 지원하는 동시에, 재미와 소통이 가미된 분위기에서 참여할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 청년들에게 실질적 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램을 운영할 계획"이라고 전했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
