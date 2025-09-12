본문 바로가기
정선군, 요양보호 인력 부족 해소 '구인·구직 만남의 날' 개최

이종구기자

입력2025.09.12 11:48

정선군, '유관기관과 함께하는 구인·구직 만남의 날' 개최

강원도 정선군은 지난 11일 아리샘터 2층에서 여성 일자리 활성화와 요양보호 인력 수급 문제 해결을 위한 '유관기관과 함께 하는 구인·구직 만남의 날' 행사를 개최했다고 12일 밝혔다.

정선군이 지난 11일 아리샘터 2층에서 여성 일자리 활성화와 요양보호 인력 수급 문제 해결을 위한 '유관기관과 함께 하는 구인·구직 만남의 날'행사를 개최하고 있다. 정선군 제공

원본보기 아이콘

이번 행사는 정선여성새로일하기센터가 주관하고, 사회복지법인 정선군사회복지협의회가 협업했으며, 협의회에서 운영하는 정선 요양보호사 교육원이 교육기관으로 참여하였다.


행사에는 정선군노인요양원을 비롯한 7개 사회복지 유관기관이 참여하여 채용 안내, 구인 현황 안내, 현장 상담 및 면접 등을 진행하였다.

김덕기 정선군 가족행복과장은 "이번 행사를 통해 요양보호사 자격을 갖춘 구직자와 돌봄 인력이 필요한 시설을 직접 연결하여 상호 만족도를 높였다"며 "내년에는 한층 보완해 더 알차고 효과적인 '구인·구직 만남의 날'을 마련하고, 앞으로도 지역사회 돌봄 서비스 확충과 여성의 안정적인 일자리 창출을 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
