김태흠 지사 "바이오헬스 산업 100년 미래 먹거리로 키우겠다"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.11 17:28

최신 장비·시험실 구축…바이오 의료기기 원스톱 지원 거점 기대

김태흠 충남지사

고령화와 만성질환 증가로 세계 바이오헬스산업이 급성장하는 가운데, 충남도가 바이오 의료기기산업 육성 거점을 마련했다.


도는 11일 아산 배방에서 김태흠 지사, 오세현 아산시장, 도·시의회 의원, 관계기관 대표 등 300여 명이 참석한 가운데 '바이오의료종합지원센터' 개소식을 열었다.

지원센터는 총 520억 원을 들여 지상 5층 연면적 6475㎡ 규모로 건립됐으며, 한국산업기술시험원(KTL)이 운영한다.


이곳에는 평가실, 세포·이화학 실험실, 동물 임상병리실 등과 함께 67종 114대의 최신 장비가 갖춰졌다.


인공 피부·관절 같은 재생·재건 의료기기, 지능형 의지 보조기기, 자율주행 휠체어 등 다양한 바이오 의료기기 제품 개발부터 실증·평가·인허가까지 원스톱 지원이 가능하다. 현재 KTL 바이오 분야 인력 60명이 근무 중이다.

도는 지원센터를 통해 기업들의 제품 상용화 시간을 단축하고 글로벌 시장 진출을 촉진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


또 내년 개소 예정인 의약품상용화센터와 연계해 지역 기반 혁신 클러스터 조성에도 속도를 낼 방침이다.


김태흠 지사는 "충남은 바이오 의료기기, 수면산업, 휴먼마이크로바이옴을 3대 전략 분야로 정해 인프라를 확충하고 있다"며 "바이오헬스산업을 50년, 100년 미래 먹거리로 키워가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
