순천대 선진문화콘텐츠 탐방단, 일본서 교류협력 강화

해외사례 분석 통한 지역문화콘텐츠 경쟁력 제고

국립순천대학교(총장 이병운)는 지난 4일까지 5일간 신입생 8명과 재학생 26명으로 구성된 '선진문화콘텐츠 탐방단'이 일본 오사카 및 인근 지역을 방문해 지역 문화콘텐츠 우수사례를 조사하고, 관련 기관과의 교류를 통해 협력 방안에 대해 깊이 있는 토론을 했다고 11일 밝혔다.

순천대 탐방은 ▲해외 지역문화 및 문화콘텐츠 관련 대학·연구소와의 학술 교류 ▲문화시설 및 콘텐츠 현장 탐방 ▲해외 대학생들과의 교류 활동 ▲산업 협력 가능성 타진 및 업무협약(MOU) 추진 등을 주안점을 두고 진행됐다.

순천대학교 선진문화콘텐츠 탐방단 일본 방문. 순천대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

탐방단은 오사카·간사이 엑스포, 간세이가쿠인대학 재해부흥제도연구소, 사람과 방재미래센터, 오사카 역사박물관, 오사카성 등을 순차적으로 방문했다. 이를 통해 지역문화콘텐츠 기획·제작 및 보존 활동에 대해 심층 논의를 진행하고, 현장에서 축적된 경험과 정책적 시사점을 공유했다.

주요 성과 및 정책 제안으로는 ▲해외 선진사례 분석을 통한 지역 특색 기반 문화콘텐츠 경쟁력 강화 방안 모색 ▲환경, 역사, 교육이 결합된 융합형 콘텐츠의 필요성 인식 ▲순천시-오사카 간 자매도시 문화 교류를 통한 지속 가능한 지역 협력 모델 제시 ▲간사이가쿠인대학과의 실질적인 교류 기반 마련 등이 있다.

이번 탐방에 참여한 학생들 대부분 높은 만족도를 보였으며, 탐방 성과를 반영한 보고서와 정책 제안서를 정리해 공유·발표할 예정이다.

탐방단 관계자는 "해외 선진사례를 현장에서 직접 확인하고 교류한 경험 축적은 지역문화콘텐츠 산업에 새로운 시사점을 제공했다"며 "앞으로도 지속적인 국제 교류와 협력을 통해 순천 지역의 경쟁력을 강화할 수 있는 방안을 준비해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>