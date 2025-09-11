본문 바로가기
KB국민카드 "결혼 한 달 전 카드이용액 20% 증가"

문채석기자

입력2025.09.11 15:40

결혼 준비 소비 분석

KB국민카드는 최근 2년간의 결혼식장 업종 고객 결제 데이터를 분석한 결과 코로나19 이후 결혼을 위한 소비가 회복세를 보였다고 11일 밝혔다.


KB국민카드는 2023년9월부터 2년 동안 결혼식장 업종에서 월 300만원 이상 이용한 고객 2만2000명의 결제 데이터를 분석했다.

분석 결과 예비부부 소비는 결혼식 직전 집중된 것으로 나타났다.


결혼 추정 고객 월평균 카드 이용금액은 결혼식이 가까워질수록 증가했다. 결혼식 1년 전 카드 이용금액을 100으로 지수화했을 때 결혼식 한 달 전에는 120을 기록했다. 1년 전과 비교해 약 20% 증가했다. 결혼식 한 달 전 인당 평균 이용 금액은 약 227만원이다.


최근 통계청 자료에 따르면 지난해 혼인 건수는 22만2000건으로 2019년 이후 5년 만에 가장 많았다. 전년 대비 2만9000건 늘었다.

KB국민카드 관계자는 "결혼 준비 관련 소비가 코로나19 이전 수준으로 회복된 만큼 앞으로도 데이터를 기반으로 고객들의 생활 변화를 세밀히 분석해 차별화된 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
