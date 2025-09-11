본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

(재)남도장터, ‘인력난 부족’ 옥수수 농가 일손돕기

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.11 11:46

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화순 농촌 현장 찾아 봉사활동 전개
김경호 대표이사 "지역 농어가와 상생" 강조

김경호 대표이사를 비롯한 남도장터 임직원은 지난 10일 화순 청풍면 옥수수 농가를 방문해 일손돕기 봉사활동을 전개했다. 남도장터 제공

김경호 대표이사를 비롯한 남도장터 임직원은 지난 10일 화순 청풍면 옥수수 농가를 방문해 일손돕기 봉사활동을 전개했다. 남도장터 제공

AD
원본보기 아이콘

재단법인 남도장터(대표이사 김경호)는 지난 10일 화순 청풍면 옥수수 농가를 방문해 일손 돕기 활동을 펼쳤다.


이번 봉사 활동은 추석 명절을 앞두고 인력 부족으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 마련됐다. 직원들은 더운 날씨에도 옥수수대 자르기와 운반, 정리 작업 등을 함께하며 구슬땀을 흘렸다.

이날 지원을 받은 농장주는 "인력이 부족해 막막했는데, 직접 도와주셔서 큰 힘이 된다"며 감사의 뜻을 표했다.


김경호 대표이사는 "이번 봉사활동은 단순한 지원을 넘어 농가의 어려움을 함께 나눈 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 남도장터는 지역 농어가와 상생하며 함께 성장하는 공공형 종합유통 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.


한편 남도장터는 추석 명절을 맞아 10월 10일까지 '2025년 추석 명절 기획전'을 진행한다. 이번 기획전에서는 전복, 한우, 배, 전통주 등 약 1,000여 개의 지역 농특산품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기