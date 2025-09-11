본문 바로가기
연천군, 지역특화품종 '연진벼' 첫 수확

이종구기자

입력2025.09.11 11:00

시계아이콘00분 22초 소요
경기 연천군은 지역특화 품종인 '연진벼'의 올해 첫 수확을 시작했다고 11일 밝혔다.

연천군, 지역특화품종 ‘연진벼’ 첫 수확. 연천군 제공

연천군, 지역특화품종 '연진벼' 첫 수확. 연천군 제공

연진벼는 수발아에 강한 품종으로서 식미평가 최상 등급을 기록해 미질과 밥맛이 우수하다는 평가를 받는다. 품종명 '연진'은 연천(자연)의 '연'과 보배 '진(珍)'을 결합해 연천(자연)의 보배, 진미(米)·귀한 맛을 뜻한다.


수확한 연진벼는 매입→건조→도정→포장을 신속히 거쳐, 연천군 공식 통합 쌀 브랜드 '매일첫쌀 연천쌀' 브랜드로 2025년산 햅쌀을 선보일 예정이다.

연천군 관계자는 "생산자와 도정업체 등과 긴밀히 협력해 밥맛이 뛰어나고 품질이 우수한 쌀을 소비자께서 받아보실 수 있도록 전과정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


현장에 있던 한 생산 농가는 "올해 이상기후로 여건이 쉽지 않았지만, 수발아에 강한 연진벼의 특성 덕분에 이삭이 고르게 여물어 2025년산 햅쌀 품질에 대한 기대가 크다"고 말했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
