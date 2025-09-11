이 대통령 "현행 입시 제도, 경쟁 과잉 문제…교육엔 AI 전면 도입해야"

취임 100일 기자회견

이재명 대통령은 11일 교육 문제와 관련해 "근본적으로 경쟁 과잉이 문제"라며 "지금과 같은 최악의 경쟁 상황을 해결하지 않으면 이 문제는 영원히 해결되지 않는다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 답변하고 있다.

이 대통령은 이날 취임 100일 기자회견에서 '현행 입시제도의 방향성에 대한 변동 가능성'을 묻는 출입기자의 질문에 대해 "교육 과정과 내용, 지향점 등은 당연히 대대적으로 개편해야 한다는 점은 분명하다"면서 이같이 답했다.

이 대통령은 "교육 문제는 어떻게 더 많은 기회를 만들어 낼 것이냐, 어떻게 더 많이 성장할 것이냐, 더 많이 기회를 골고루 나눌 것이냐는 문제에 귀착된다 생각한다"고 말했다. 이어 "대량생산사회에 맞는 교육 제도가 꽤 오랫동안 우리나라 경제성장의 토대가 됐다"면서 "공장노동에 적합한 정형화된 노동에 적합한 사람으로 키워냈는데 이제는 한계에 다다랐다"고 지적했다.

이 대통령은 그러면서 "개성과 창의성이 중요한 시대가 됐는데도 교육 현장이 바뀌었느냐에 대해서는 의문점이 있다"며 "교육 공간 문제, 교수 인력 문제, 재정문제, 프로그램 문제 등 때문에 방향을 잘 못 바꾸고 있다. 그걸 어떻게 구체적으로 실행할까가 핵심"이라고 진단했다.

'인공지능(AI) 강국'을 대선 공약으로 내걸었던 이 대통령은 "수학에서 더하기 빼기처럼 이제는 AI가 일상의 기본이 되지 않겠는가"라며 'AI 교육 전면 시행', '전 국민적 AI 활용 능력 키우기' 등의 핵심적인 내용을 추가하자고 했다.

대학 입시 문제와 관련해선 "수시냐 정시냐 등의 논쟁이 나오는데 결국 최악의 경쟁을 해결 안 하면 영원히 해결 안 된다"면서 "교육 문제는 (국가)교육위원회가 정상화되면 거기에서 더 논의해보자"고 덧붙였다.





