'안산 스마트허브&경기도 5070 통합 일자리 박람회' 25일 개최

중장년층 포함 전 계층 취업 지원

경기도 안산시는 경기도와 합동으로 오는 25일 안산올림픽기념관 체육관에서 '2025 안산시 스마트허브&경기도 5070 통합 일자리박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 경기도의 '5070 일자리 박람회'와 시·군 취업 박람회를 연계한 첫 행사로, 중장년층을 포함한 전 계층의 취업을 지원하기 위해 마련됐다.

이번 박람회에서는 특히 고용 위기에 놓인 중장년층의 채용 기회를 넓히고 기업의 채용에 대한 인식을 넓히는 데 중점을 뒀다. 단순한 구직정보 제공을 넘어 실질적인 채용까지 이뤄질 수 있도록 지원한다는 계획이다.

행사장에는 총 5개 운영관을 마련해 다양한 프로그램을 제공한다. 채용면접관에서는 40여개 기업이 참여해 현장 면접을 실시한다. 유관기관의 계층·기관별 취업 상담과 각종 일자리 정책 소개도 이뤄진다.

구인·구직과 관련한 자세한 내용은 안산시청 누리집이나 안산시일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

이민근 안산시장은 "이번 박람회는 중장년층을 포함한 전 연령대의 취업을 도울 수 있는 장이 될 것"이라며 "많은 시민이 현장을 찾아 취업의 기회를 잡을 수 있기를 기대한다"고 말했다.





