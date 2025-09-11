본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'안산 스마트허브&경기도 5070 통합 일자리 박람회' 25일 개최

정두환기자

입력2025.09.11 09:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중장년층 포함 전 계층 취업 지원

경기도 안산시는 경기도와 합동으로 오는 25일 안산올림픽기념관 체육관에서 '2025 안산시 스마트허브&경기도 5070 통합 일자리박람회'를 개최한다.

'안산 스마트허브&경기도 5070 통합 일자리 박람회' 25일 개최
AD
원본보기 아이콘

이번 박람회는 경기도의 '5070 일자리 박람회'와 시·군 취업 박람회를 연계한 첫 행사로, 중장년층을 포함한 전 계층의 취업을 지원하기 위해 마련됐다.


이번 박람회에서는 특히 고용 위기에 놓인 중장년층의 채용 기회를 넓히고 기업의 채용에 대한 인식을 넓히는 데 중점을 뒀다. 단순한 구직정보 제공을 넘어 실질적인 채용까지 이뤄질 수 있도록 지원한다는 계획이다.

행사장에는 총 5개 운영관을 마련해 다양한 프로그램을 제공한다. 채용면접관에서는 40여개 기업이 참여해 현장 면접을 실시한다. 유관기관의 계층·기관별 취업 상담과 각종 일자리 정책 소개도 이뤄진다.


구인·구직과 관련한 자세한 내용은 안산시청 누리집이나 안산시일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.


이민근 안산시장은 "이번 박람회는 중장년층을 포함한 전 연령대의 취업을 도울 수 있는 장이 될 것"이라며 "많은 시민이 현장을 찾아 취업의 기회를 잡을 수 있기를 기대한다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기