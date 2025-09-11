본문 바로가기
코스피 사상 최고치 경신…정은보 이사장 "자본시장 역사 새 출발선"

김진영기자

입력2025.09.11 07:19

정은보 한국거래소(KRX) 이사장이 10일 코스피 지수가 4년 2개월 만에 사상 최고치를 경신한 데 대해 "자본시장 역사에 새로운 출발선이 될 것"이라고 말했다.


정 이사장은 이날 부산 소재 KRX 본사에서 임직원들과 함께 기념식을 열고 "오늘 사상 최고치 경신에는 코리아 디스카운트의 '극복'이라는 상징적인 의미가 담겨 있다고 생각한다"며 운을 뗐다.

정은보 한국거래소 이사장이 10일 코스피 사상 최고치 경신을 기념하며 축사를 하고 있다. 한국거래소

정은보 한국거래소 이사장이 10일 코스피 사상 최고치 경신을 기념하며 축사를 하고 있다. 한국거래소

그는 "코스피는 1983년 처음 발표된 이래 우리 경제의 온도계이자 자본시장의 대표 지수로서 역할을 해왔다"면서 "녹록지 않은 경제 여건에도 올해 들어 코스피는 주요 20개국(G20) 국가 중 최고 상승률을 기록 중"이라고 강조했다.

이어 "이는 시장 신뢰 회복을 위한 오랜 노력의 결실이자, 자본시장 역사에 새로운 출발선이 될 것"이라면서 "한국거래소도 최선의 노력을 다해 코스피 5000 시대를 준비하겠다"고 포부를 밝혔다. 또 "시장에 대한 국내외 투자자 시선이 바뀌고 증시 대기 자금은 지속적으로 유입 중"이라면서 "앞으로 주요국 증시처럼 매일매일 전고점을 갱신할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.


자본시장 선진화 추진 의지도 재확인했다. 정 이사장은 "상장기업의 주주가치 제고 노력을 지속적으로 유도하고 불공정거래 시장감시를 강화하겠다"며 "24시간 거래, 결제 주기 단축 같은 거래 인프라의 혁신도 차질 없이 준비하겠다. 이를 통해 코스피 5000 시대가 조속히 실현될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 공언했다.


이날 코스피는 장중 한때 3317.77까지 치솟아 직전 사상 최고점인 3316.08(2021년 6월 25일)을 4년여 만에 갈아치우는 쾌거를 이뤄냈다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
