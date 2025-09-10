'30대 진보' 맘다니, 美 뉴욕시장 선거 여론조사 1위

NYT 여론조사…다자 구도서 지지율 46%

일대일 대결에선 근소하게 우위

진보 성향 조란 맘다니 미국 민주당 후보가 오는 11월 미국 뉴욕시장 선거를 앞두고 2위 후보와 큰 폭의 지지율 격차로 선두를 유지하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 시에나대학과 함께 지난 2~6일 뉴욕시 유권자 1284명을 상대로 조사한 뉴욕시장 선거 여론조사 결과를 공개했다. 맘다니 후보는 지지율 46%로 24% 지지율의 무소속 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사를 크게 앞섰다.

공화당 후보인 커티스 슬리워 후보는 15%, 무소속으로 재선을 노리는 에릭 애덤스 현 뉴욕시장은 9% 지지율을 각각 얻었다.

맘다니 후보와 쿠오모 후보의 일대일 가상 대결에서는 맘다니 후보가 48%, 쿠오모 후보가 44%로 맘다니 후보가 근소한 우위를 유지했다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 맘다니 후보가 3명의 경쟁 후보에 앞서 있는 선거 구도를 언급하면서 "일대일 구도가 아니면 이길 수 없다고 생각한다"고 말해 선거 구도 개편 필요성을 언급한 바 있다.

NYT는 트럼프 대통령의 핵심 측근인 스티브 위트코프 중동특사가 최근 애덤스 시장에게 사우디아라비아 대사직을 제안하면서 후보직 사퇴를 설득했다고 앞서 보도했다. 또 트럼프 대통령 측근들이 공화당 후보인 슬리워 후보를 상대로도 비슷한 전략을 논의했다고 NYT는 전했다.

무명에 가까웠던 정치 신인 맘다니 후보는 지난 6월 뉴욕시장 예비선거에서 거물 정치인 쿠오모 전 뉴욕주지사를 꺾고 민주당 후보로 선출됐다. 인도계 무슬림인 맘다니는 고물가에 시달리는 뉴욕 서민층의 생활 형편을 개선하는 데 중점을 둔 공약을 내걸며 '맘다니 돌풍'을 일으켰다. 다만 맘다니 후보의 진보적 공약과 이스라엘 정부 정책에 대한 비판적 입장을 두고 민주당 내부에서 지나치게 급진적이라는 우려도 나온다.





