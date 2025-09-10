"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아

미국시장 수익률 6.5%, 한국시장 3.3%

해외는 엔비디아·이더리움 관련주

국내는 조선·방산 테마 눈길

카카오페이증권이 8월 한 달간 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계한 결과 서학개미의 투자 수익률이 동학개미의 2배에 육박한 것으로 나타났다.

7월 대비로는 수익률이 다소 둔화한 가운데, 일부 섹터에서 뚜렷한 테마가 부각되며 차별화된 흐름이 확인됐다.

미국시장, 엔비디아 1위 등극…이더리움 관련주 강세

10일 카카오페이증권에 따르면 8월 미국주식 전체 평균 수익률은 6.5%로, 전월(7.8%)과 비교해 소폭 하락했다.

엔비디아(-2%)는 데이터센터 매출 약화와 중국발 악재에도 불구하고, 구매 1위에 오르며 AI 주도주의 입지를 다시 한번 공고히 했다.

이더리움 관련주의 강세도 두드려졌다. 이더리움의 신고가 랠리 영향으로 이더리움 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF) ETHU(+25%)와 세계 최대 이더리움 보유 기업 비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR, +26%)가 나란히 구매 상위권에 올랐다.

한 달간 주가가 급등한 타리뮨(THAR, +376%)과 볼트 프로젝트 홀딩스(BSLK, +72%) 등이 신규 편입되면서 변동성을 감수한 공격적 투자 성향도 드러났다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 47.5%로 전월(53.1%) 대비 하락했다. 이들은 ▲템퍼스 AI(+34%) ▲테슬라(+8%) ▲아이온큐(+7%) 등 성장주 비중이 높았으며, 동시에 단기 국채 ETF(SGOV)를 포함해 변동성 대응에도 신경을 쓴 것으로 분석된다.

한국시장, 조선·방산 수혜 기대…반도체는 규제 우려

한국 주식의 전체 평균 수익률은 3.3%로, 7월(4.8%) 대비 하락했다.

수익률 하락의 배경에는 반도체 규제 리스크와 실적 불확실성이 자리했다. 구매 1위는 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 300 등락률 +0.48% 거래량 886,082 전일가 62,200 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'관망세 속 돋보이는 실적株...비중확대를 고려 중이었다면박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면? 전 종목 시세 보기 close (-6%)가 차지했으나, 체코 원전 수주에도 수익성 우려가 부담으로 작용했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,350 전일대비 850 등락률 +1.19% 거래량 3,386,607 전일가 71,500 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'관망세 속 돋보이는 실적株...비중확대를 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (-2%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 297,750 전일대비 9,750 등락률 +3.39% 거래량 982,675 전일가 288,000 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-2%) 역시 미국의 대중국 반도체 수출 규제 영향으로 약세를 보였다.

정책 이슈도 반영됐다. 한미 정상회담에서 조선·방산 투자 확대 소식이 전해지며, 대한조선 대한조선 439260 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 800 등락률 -0.99% 거래량 65,050 전일가 80,500 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지!연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다 전 종목 시세 보기 close (-7%)과 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 972,500 전일대비 27,500 등락률 +2.91% 거래량 42,705 전일가 945,000 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'한화 '유럽형 방산 솔루션' 선보여…영국 방산 전시회 참가 전 종목 시세 보기 close (-11%)가 새롭게 구매 상위권에 올랐다.

국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 35.9%로 전월(37.6%)과 비교해 하락했다. 조선·방산 테마가 공통으로 반영된 가운데, LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 162,200 전일대비 7,500 등락률 -4.42% 거래량 133,524 전일가 169,700 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 [특징주]스마트레이더시스템, LG이노텍 투자유치↑[굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류 전 종목 시세 보기 close (+8%)은 정부의 AI 반도체 정책 수혜 기대감에 힘입어 구매 상위권에 올랐다. 또한 ▲ 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 294,500 전일대비 1,500 등락률 -0.51% 거래량 24,430 전일가 296,000 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'업계 최저 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close (+5%) ▲ 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 48,550 전일대비 900 등락률 -1.82% 거래량 85,438 전일가 49,450 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 에코프로 2분기 영업익 162억원…양극재 판매 확대로 '흑자전환'[특징주]이차전지주, 테슬라 호재에 일제히 강세…엘앤에프 10%↑에코프로, 전사적 위기 타개 총력…CEO '직접 소통' 나서 전 종목 시세 보기 close (-1%) ▲ 아이티센글로벌 아이티센글로벌 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 18,430 전일대비 360 등락률 -1.92% 거래량 72,230 전일가 18,790 2025.09.10 09:10 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아이티센글로벌, 디지털자산 기업가치 부각""스테이블코인, 새로운 금융 트렌드"[특징주]디지털자산기본법 발의…스테이블코인 관련주 상승세 전 종목 시세 보기 close (-17%) 등 바이오·신성장 섹터 종목들도 눈에 띄었다.

카카오페이증권은 "8월은 이더리움 랠리, AI 기대감, 정책 테마 등 복합적인 이슈가 시장을 달군 한 달이었다"며 "전체 투자자가 민감하게 테마에 반응했고, 주식 고수는 성장주와 방어자산을 병행하는 전략을 보여줬다"고 평가했다.

카카오페이증권 사용자들의 8월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



