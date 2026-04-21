[클릭 e종목]"LG이노텍, 단기 급등에도 여전히 저평가…목표가↑"

목표주가 36만원→43만원 상향 조정

메리츠증권은 21일 LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 409,500 전일대비 15,500 등락률 +3.93% 거래량 212,030 전일가 394,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 LG이노텍, '피지컬 AI' 대학생 유튜브 광고 공모전 개최 [특징주]LG이노텍, 1분기 실적 호조 기대감에 13%대 강세 [클릭 e종목]"LG이노텍, 1분기 호실적 기대…밸류에이션 매력 부각" 전 종목 시세 보기 에 대해 단기 주가 급등에도 여전히 밸류에이션은 저평가돼 있다고 보고 목표주가를 기존 36만원에서 43만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "LG이노텍의 적정주가를 기존 대비 19.4% 상향 조정했는데 2026년 및 2027년 영업이익 추정치를 각각 6.6%, 4.3% 상향 조정한 점과 목표 멀티플(1.3배→1.5배) 조정 효과를 함께 반영했다"면서 "최근 단기 주가가 큰 폭으로 반등했음에도 불구하고 여전히 글로벌 인쇄회로기판(PCB) 동종업체 및 과거 밸류에이션 대비 저평가돼 있어 밸류에이션 매력이 유효하다"고 설명했다.

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광학솔루션 사업부는 고객사의 공격적인 출하 전략과 가변조리개 신규 탑재 효과에 힘입어 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 전망된다. 양 연구원은 "광학솔루션 사업부의 2026년 및 2027년 영업이익은 각각 전년 대비 39.2%, 9.4% 성장할 것"이라며 "2026년에는 낮은 기저 효과에 더해 고객사의 공격적인 출하 전략, 가변조리개 도입에 따른 평균판매단가(ASP) 상승, 아이폰 내 점유율 확대가 동시에 반영되며 고성장이 예상된다. 2027년에는 일반·에어 모델 재출시와 20주년 모델 신규 출시로 라인업이 2026년 4종에서 7종으로 확대되며 실적 성장세가 이어질 것"이라고 내다봤다.

전사 영업이익 내 패키지솔루션 사업부의 기여도는 2025년 19%에서 올해는 23%, 2027년에는 29%로 점진적인 확대가 예상된다. 양 연구원은 "상대적으로 수익성이 높은 무선 주파수 시스템인패키지(RF-SiP) 출하 증가에 힘입어 여타 기판 업체 대비 높은 수익성 유지가 가능할 것"이라며 "또한 그간 대규모 적자로 사업부 실적의 하방 압력으로 작용하던 플립칩볼그리드어레이(FC-BGA)가 향후 이익 개선의 핵심 동력으로 전환될 것으로 판단된다. 글로벌 선두 업체들이 인공지능(AI) 수요 대응에 집중하는 과정에서 LG이노텍으로의 낙수 효과가 확대되고 있기 때문"이라고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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