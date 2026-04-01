[특징주]LG이노텍, 1분기 실적 호조 기대감에 13%대 강세

LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 339,500 전일대비 46,000 등락률 +15.67% 거래량 188,438 전일가 293,500 2026.04.01 09:23 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG이노텍, 1분기 호실적 기대…밸류에이션 매력 부각" 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 [클릭 e종목]"LG이노텍, 기판 성장 가속화…목표가 상향" 전 종목 시세 보기 이 올해 1분기 실적 기대감으로 장초반 급등세를 보이고 있다.

1일 오전 9시8분 현재 LG이노텍은 전일 대비 3만9000원(13.29%) 오른 33만2500원에 거래되고 있다.

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이날 DB증권은 LG이노텍에 대해 "올해 1분기 기대치를 웃도는 호실적이 예상된다"며 목표주가를 기존 32만원에서 37만원으로 상향 조정했다. 조현지 DB증권 연구원은 "LG이노텍의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 5조5319억원, 영업이익은 62.9% 늘어난 2038억원을 기록해 시장 예상치인 영업이익 1762억원을 크게 웃돌 것"이라며 "비수기인 1분기에 영업이익 2000억원을 상회하는 것은 지난 2022년 이후 처음"이라고 설명했다.

다올투자증권도 전일 LG이노텍의 목표주가를 38만5000원으로 상향 조정했다. 김연미 다올투자증권 연구원은 "기판 성장 가속화와 수익선 개선을 반영해 LG이노텍의 올해 영업이익 추정치를 직전 대비 14% 상향한다"면서 "올해 전사 매출액은 23조8000억원, 영업이익은 9632억원을 기록할 것"이라고 말했다. 올해 1분기 매출액은 5조5000억원, 영업이익은 2027억원으로 시장 전망치 상회할 것으로 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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