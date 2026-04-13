LG이노텍, '피지컬 AI' 대학생 유튜브 광고 공모전 개최

MZ세대 소통 강화

총상금 900만 원 규모

5월 17일까지 접수

LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 372,000 전일대비 8,000 등락률 -2.11% 거래량 43,089 전일가 380,000 2026.04.13 09:30 기준 관련기사 [특징주]LG이노텍, 1분기 실적 호조 기대감에 13%대 강세 [클릭 e종목]"LG이노텍, 1분기 호실적 기대…밸류에이션 매력 부각" 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 전 종목 시세 보기 이 대학생들의 새로운 시각을 통해 미래 기술을 해석하고 MZ세대(밀레니얼 세대+Z세대)와의 소통 확대를 위해 유튜브 광고 공모전을 개최한다.

LG이노텍은 브랜드 인지도 제고와 채용 경쟁력 강화를 위해 '2026 대학생 유튜브 숏폼 광고 공모전'을 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 공모전의 주제는 LG이노텍의 미래 육성 사업 분야인 '피지컬 AI'다. 피지컬 AI는 자율주행차, 로봇처럼 인공지능(AI)이 가상공간을 넘어 실제 물리적 환경과 상호작용을 하며 자율적으로 인지·판단·행동하는 기술이다. LG이노텍은 자율주행·로봇용 솔루션을 앞세워 피지컬 AI 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

참가자들은 해당 주제를 바탕으로 LG이노텍을 알리기 위한 '숏폼' 형식의 광고 영상을 제작하면 된다. 영상 길이는 15초에서 최대 120초 이내, 해상도는 1080p(가로 1080, 세로 1920)의 세로형 영상이다.

이번 공모전은 국내·외 대학교(원)에 재학 또는 휴학 중인 학생이라면 누구나 참여 가능하며, 개인 또는 4인 이하의 팀으로 출전할 수 있다.

접수 기간은 5월 17일까지이며, 응모 희망자는 LG이노텍 뉴스룸에 게시된 참가 신청서를 작성한 뒤, 출품 영상과 함께 이메일로 제출하면 된다.

심사를 통해 대상 1팀(300만원), 최우수상 1팀(200만원), 우수상 4팀(팀당 100만원) 등 총 900만원 규모의 상금이 수여된다. 최종 수상작은 추후 발표될 예정이며, 수상작은 LG이노텍 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

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한편, LG이노텍은 브랜드 인지도 제고와 MZ세대와의 소통 강화를 위해 공식 유튜브 채널 'LG이노텍'을 운영하고 있다. 이곳에서는 브랜드 필름을 비롯해 제품·기술, 미래 사업, 채용·조직문화 등 LG이노텍의 다양한 이야기를 쉽고 재미있는 영상 콘텐츠로 만나볼 수 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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