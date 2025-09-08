광주 민간·군공항 무안 이전 여론 확 뒤집혔다

리얼미터 조사서 찬성 의견 '첫 과반' 의미

김영록 지사 '해결 페이스메이커' 다짐도

광주 민간·군 공항 무안통합 이전에 대한 주민 여론이 반대에서 찬성으로 넘어가는 분위기다.

전라남도는 최근 리얼미터에서 실시한 광주 민간·군 공항 통합이전 여론조사 결과, 무안군민의 53.3%가 광주 민간·군 공항의 무안 통합이전에 찬성한 것으로 응답했다고 밝혔다.

이번 조사는 리얼미터가 지난 4일부터 5일까지 무안군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 810명을 대상으로 진행했으며, 무선전화 가상번호 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.4%p다.

이 결과에 대해 전남도는 그동안 반대 의견이 우세했던 만큼 처음으로 찬성이 과반을 넘어섰다는 점에 큰 의미가 있으며, 통합 이전 논의의 분수령이자, 지역 발전의 새로운 동력을 확인한 것이라고 강조했다.

여론조사 세부 결과를 살펴보면 찬성 이유로 ▲무안국제공항 활성화 기대(44.1%) ▲경제적 보상 및 지원(28.2%) ▲인구 증가 기대(17.3%) 등을 꼽았다. 통합이전이 군 공항 문제 해결을 넘어 무안국제공항 기능 강화, 지역경제 성장, 인구 유입 효과까지 아우르는 종합적 발전 과제로 받아들여지고 있다고 풀이된다.

통합이전 시 우선 지원 과제로는 ▲산업단지 등 지역발전사업(31.1%) ▲경제적 보상 및 소득사업(29.2%) ▲국가 공공기관 이전(16.2%) ▲교통망 확충(14.7%)이 제시됐다. 신산업 유치 기반과 주민 경제력 향상, 지역 균형발전의 새로운 성장축 마련을 향한 무안군민들의 바람이 반영된 결과로 보여진다.

전남도는 과반 찬성 결과 배경으로 지난 6월 광주·전남 타운홀 미팅에서 이재명 대통령이 '광주 민간·군 공항 통합이전을 국가가 책임지고 추진하겠다'고 천명한 것을 꼽았다.

국가 주도의 확실한 해결 의지가 주민들에게 신뢰를 주면서 불신과 불안이 많았던 여론이 안정과 기대감으로 전환된 것으로 분석하고 있다.

전남도는 이재명 대통령 후보 시절부터 꾸준히 광주 민간·군 공항 문제 해결을 위한 건의 활동을 벌여 온 결과, 새 정부 국정과제에 반영돼 국가 차원의 문제 해결을 위한 초석을 다졌고, 주민 수용성 확보를 위한 여러 홍보활동도 꾸준히 추진하고 있다.

김영록 전남도지사는 "대통령이 직접 국가 주도 해법을 제시해 지역 여론의 반전을 이끌어주신 만큼 전남도가 광주·무안 간의 중재자 역할을 넘어 문제 해결의 페이스메이커가 돼 6자 TF 논의가 원활하게 추진되도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로 전남도는 정부·광주시·무안군과 긴밀히 협력해 ▲소음 피해 최소화 ▲실질적 보상·지원 대책 마련 ▲무안국제공항을 서남권 거점 공항으로 발전시키는 방안을 강력히 추진해 이번 통합이전이 전남의 미래 100년을 여는 도약의 기회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



