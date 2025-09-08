해남 반도, 고대 동아시아 '해양실크로드' 중심지였다

19일 학술대회…마한·백제·가야 교류사 재조명

한·일·호주 등 국내외 역사 학자들 대거 참여

전남 해남군은 오는 19일 군청 대회의실에서 해남을 중심으로 개척된 고대 서남해 바닷길과 동아시아 해양 교류사를 조명하는 국제 학술대회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 학술대회는 '서남해 바닷길과 동아시아 교류사를 통한 마한·아라가야의 문화융합과 지역문화'를 주제로 진행된다.

해남군은 오는 19일 고대 서남해 바닷길과 동아시아 해양 교류사를 조명하는 '마한역사문화 국제학술대회'를 개최한다. 해남군청 제공 AD 원본보기 아이콘

학술대회에서는 백제, 가야와 마한의 문화교류 과정을 통한 해남 반도의 대외 교류사를 재조명하고, 특히 마한이 동아시아 교역 네트워크 조성에 기여했던 과정을 통해 동아시아 해양교류사를 집중 조명할 예정이다.

국내외 역사학자들이 대거 참여해 학술 가치를 높일 것으로 예상된다. 강봉룡 목포대 교수, 박천수 경북대 교수, 이정호 동신대 교수 등 국내 역사학자 10여명과 함께 고데라 키즈코 도쿄대 연구원, 홍샤오춘 호주국립대 교수 등 해외 학자들도 참석한다.

주제 발표는 한반도 남부 고대국가의 문화교류(해남 마한문화와 백제·가야)와 서남해 해상로 형성과 고대 동아시아 교역 네트워크(해남반도와 대외교류, 베트남 푸난과 해양실크로드, 일본 큐슈와 해양실크로드) 등으로 구성된다.

종합 토론에서는 마한시대 해남 반도의 역사적 위상을 재조명하는 시간을 갖는다. 해남군과 함께 '역사문화권 정비 선도 사업'을 추진 중인 함안군도 이번 학술대회에 참석해 마한-아라가야의 해양 교류사를 함께 조명하고 지자체 간 협력 방안을 논의할 예정이다.

군 관계자는 "이번 국제 학술대회를 통해 해남 반도가 한반도 고대사에서 갖는 역사적·지리적 가치를 재조명하고, 고대 동아시아 해양실크로드 교역사의 중심지였음을 재확인하는 의미 있는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>