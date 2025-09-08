새울원자력본부, 노사합동 전통시장 장보기 행사

울주군 소재 지역아동센터 8개소 생필품 지원

한국수력원자력 새울원자력본부 노사(본부장 소유섭, 노조위원장 김민영)는 8일 울주군 남창 옹기종기 전통시장에서 울주군 소재 지역아동센터 생필품 지원을 위한 장보기 행사를 시행했다.

새울원자력본부 노사는 울산사회복지공동모금회와 함께 전통시장에서 440만원 상당의 쌀, 미역, 멸치 등의 생필품을 구매해 울주군 관내 지역아동센터 8곳에 전달했다.

이날 구매한 물품은 서생, 귀복, 광민, 꿈자람, 착한, 디딤돌, 열린, 꿈동산 지역아동센터에서 돌보고 있는 취약계층 아동들에게 제공되는 무료 급식의 식자재로 사용된다.

소유섭 새울원자력본부장은 "취약계층에 대한 지원과 함께 지역 상권에 조금이나마 도움이 될 수 있어서 기쁘다"라며 "새울본부는 지속적으로 지역사회 경제활성화와 더불어 지역과의 상생을 위한 다양한 노력을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

김민영 새울원전본부 노조위원장은 "새울봉사대는 앞으로도 소외된 이웃들에게 따뜻한 온기를 전할 수 있도록 적극적인 활동을 이어가겠다"라고 말했다.





