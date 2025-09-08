본문 바로가기
이천시, '하반기 정책제안 공모전' 30일까지 개최

정두환기자

입력2025.09.08 11:18

시계아이콘00분 27초 소요
'은퇴세대 재시작 지원 정책 ' 아이디어 공모

경기도 이천시는 오는 30일까지 '하반기 정책 제안 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.

이천시, '하반기 정책제안 공모전' 30일까지 개최
원본보기 아이콘

'5060 은퇴 세대 재시작(Re-Start)을 위한 지원 정책'을 주제로 한 이번 공모전에서는 ▲5060 일자리 창출 및 취업역량 강화 ▲생애 설계 및 노후 준비 지원 ▲생활 문화 자립 지원 ▲정서적 지원 ▲기타 시정 발전을 위한 창의적인 정책 등 다양한 제안을 모집한다.


공모에는 누구나 참여할 수 있으며, 희망자는 이메일이나 국민생각함 누리집의 '생각참여- 생각모음-2025년 하반기 이천시 정책제안 공모전'을 통해 아이디어를 제출하면 된다.

시는 제출된 아이디어에 대해 실무부서 검토와 제안심사위원회의 심사를 거쳐 수상작을 선정할 예정이다. 우수 제안 최우수 1명에는 100만원, 우수 2명에는 각 50만원, 장려 3명에는 각 30만원), 노력 5명에는 각 10만원을 시상한다. 수상자는 11월 중 시 누리집을 통해 발표할 예정이다.


시 관계자는 "공모전을 통해 발굴된 아이디어는 시정에 실질적으로 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

