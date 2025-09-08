SSG닷컴, 성수동서 첫 오프라인 팝업…'美지엄' 개최

10월 15~19일 진행

100여개 파트너사 참여

그로서리·뷰티 브랜드 엄선

오는 15일부터 티켓 판매

SSG닷컴이 다음 달 성수동에서 첫 오프라인 팝업스토어를 연다고 8일 밝혔다. 입점한 브랜드의 대표 먹거리와 뷰티 제품을 전시와 체험형 콘텐츠로 선보이며 고객 접점을 넓힌다는 계획이다.

SSG닷컴은 다음 달 15일부터 19일까지 5일간 서울 성동구 성수동 소재 에스팩토리 D동에서 창사 이래 첫 오프라인 페스타 '미지엄(美지엄)'을 개최한다.

콘셉트는 '셀렉티드 뮤지엄(Selected Museum)'이다. 쓱닷컴이 엄선한 그로서리와 뷰티 브랜드를 연면적 4700㎡(1425평) 규모 공간에서 박물관을 구경하듯 경험할 수 있도록 기획했다.

SSG닷컴은 100여개 파트너사와 함께 5가지 테마의 전시 콘텐츠를 마련했다. ▲스타 셰프 협업 상품 중심의 '고메스트리트' ▲CJ제일제당, 농심 등 대표 식품사와 식재료 부스를 모은 '딜라이트 존' ▲카멜커피, 벤슨, 하겐다즈 등 디저트와 프리미엄 과일 위주의 '스위트 존' ▲바이레도, 에스티 로더, SK-2, 에스트라 등 인기 뷰티 브랜드가 모인 '뷰티 오브 SSG 존' ▲가을 날씨와 공연, 먹거리를 함께 즐길 수 있는 루프탑 '미지엄 스테이지' 등으로 구성했다.

테마 전시 외에도 다양한 즐길 거리를 선보인다. '고메스트리트'에서는 스타 셰프의 쿠킹 토크쇼가, '미지엄 스테이지'에서는 현대카드 선정 인디 아티스트의 버스킹 공연이 진행될 예정이다.

티켓 판매는 오는 15일부터 시작된다. 정가는 3만원이며 '신세계 유니버스 클럽' 회원과 현대카드 쓱닷컴 PLCC 이용 고객에게는 구매 시점과 조건에 따라 최대 50% 할인 혜택을 제공할 방침이다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "소비 트렌드를 선도하는 성수동에서 다양한 볼거리와 콘텐츠로 고객과 만나고자 행사를 기획했다"며 "쓱닷컴이 엄선한 브랜드와 상품을 한자리에서 만날 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.





