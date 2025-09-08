문체부 연구개발 예산 '사상 최대' 1515억원 편성

문화체육관광부는 2026년 문체부 연구개발(R&D) 예산 정부안이 역대 최대 규모인 1515억원으로 편성됐다고 8일 밝혔다.

올해 1062억원보다 454억원(42.7%) 늘었다. 문체부 R&D 예산은 2023년 1336억원까지 늘었다가 2024년에 1001억원으로 크게 줄어든 바 있다.

최근 대두되고 있는 생성형 인공지능(AI) 기술은 미디어·엔터테인먼트 산업에도 막대한 영향을 미치고 있다. 문체부는 문화기술 분야 R&D 투자 확대가 절실했지만 예산 삭감으로 투자가 정체돼 있었다며 필요한 예산이 대폭 늘어난 만큼 'AI 3강 도약'을 위한 AI 활용을 극대화해 'K-컬처'의 전후방 산업 파급력을 증대시키겠다고 밝혔다.

내년 문체부 R&D 예산은 'K-컬처 AI 산소공급 프로젝트'에 집중 투입된다. 문체부는 이 프로젝트를 통해 콘텐츠 산업의 기획부터 제작, 수출 전 과정에 AI 기술을 도입해 산업의 AI 전환(AX)을 도모하고, 한국문화를 반영한 AI 기술을 개발해 자국 AI(소버린 AI)을 강화하겠다고 밝혔다. 또 공공 문화시설에 AI 기술을 적용해 국민의 AI 접근성과 체감도를 높이고, 융합형 AI 인재를 양성하는 사업도 추진해 '세계 소프트파워 5대 문화강국' 실현에 기여하겠다고 강조했다.

문체부 정책 담당자는 "문화산업은 아이디어에 기반해 고부가가치를 창출하는 우리나라의 신성장동력인 만큼, 그 문화산업의 튼튼한 뿌리를 이루는 문화기술에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>