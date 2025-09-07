조국혁신당 사무총장 사퇴…"성 비위 사건 마땅히 책임"

"피해자 상처 충분히 헤아리지 못해"

황현선 조국혁신당 사무총장이 7일 긴급 기자회견을 열고 사무총장직에서 물러나겠다고 밝혔다. 강미정 전 대변인 탈당 사태를 부른 성 비위 사건을 비롯한 당내 논란에 대한 책임을 지겠다는 뜻이다.

황 사무총장은 이날 오전 국회 소통관에서 "당을 믿고 지지해준 당원 동지와 국민 여러분께 실망을 안겨드린 점은 사무총장이 마땅히 책임져야 할 일로 사퇴를 결심했다"고 밝혔다.

황 사무총장은 "강미정 씨의 성 비위 사건을 비롯해 당에서 일어난 일련의 일들에 대해 저 또한 참담한 심정을 금할 길이 없으며 사과와 위로를 전한다"며 "당의 자강을 위해 최선의 노력을 다했지만, 결과적으로 당을 혼란스럽게 만들어 당원과 국민 여러분께 사과드린다"고 고개를 숙였다.

그러면서도 성 비위 사건 처리 과정에 대해 "은폐하거나 고의로 지연시킨 게 아니었다"고 거듭 해명했다. 그는 "피해자 요청을 받아 외부 인사 중심 위원회 구성과 로펌 선정을 추진하는 등 공정성을 기하려 노력했다"며 "다만 절차 준수에만 집중했다는 비판은 겸허히 수용한다"고 했다. 그는 "피해자의 상처를 충분히 헤아리지 못한 것은 분명 제 잘못"이라며 "당이 부족하고 서툴렀던 점이 은폐나 회피가 아니었다는 점만은 꼭 말씀드리고 싶다"고 했다.

황 사무총장은 출소 직후 내홍에 휘말린 조국 전 대표를 언급했다. 그는 "조국 원장께 기대를 가졌던 지지자들께도 죄송하다"며 "조 원장의 사면·복권은 개인적으로도 제게 큰 임무였으나 온전히 뒷받침하지 못했다"고 말했다.

지난해 12월 조국 전 대표 대법 선고일 당일 벌어진 회식과 노래방 출입 논란과 관련해서도 "즉각 당무감사위 조사를 요청했고 이는 조직 기강을 세우기 위한 사무총장으로서의 마지막 임무 수행이었다"며 "매우 부끄럽고 참담하다. 이 또한 모두 저의 책임"이라고 했다.

황 사무총장은 "모든 비판과 비난을 감내하겠다. 전체 당직자를 총괄하는 관리 책임자의 숙명"이라고 했다. 그는 이어 "사무총장직은 내려놓지만 조국혁신당 평생 당원으로 남겠다"며 "앞으로도 당원들과 함께하겠다"고 했다. 기자들과의 질의응답은 받지 않고 곧바로 자리를 떠났다.

황 사무총장은 조 원장과 과거 청와대 민정수석실에서 함께 근무한 측근 인사로 꼽힌다.





