본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데 유통군, 네이버와 맞손…AI·쇼핑 등 4개 분야 업무 제휴

박재현기자

입력2025.09.07 06:00

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI·쇼핑·마케팅·ESG 4개 분야서 협력

롯데 유통군이 네이버와 손잡고 인공지능(AI), 쇼핑, 마케팅, ESG(환경·사회·지배구조) 등 4개 분야에 걸쳐 전략적 업무 제휴를 진행한다고 7일 밝혔다.

지난 5일 경기도 성남시 분당구 네이버 1784에서 최수연 네이버 대표(왼쪽부터)와 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장이 전략적 업무 제휴를 진행한다고 밝혔다. 롯데 유통군 제공

지난 5일 경기도 성남시 분당구 네이버 1784에서 최수연 네이버 대표(왼쪽부터)와 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장이 전략적 업무 제휴를 진행한다고 밝혔다. 롯데 유통군 제공

AD
원본보기 아이콘

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장 등 롯데 관계자들은 지난 5일 네이버 1784를 방문해 최수연 네이버 대표이사 등 네이버 관계자들과 만나 전략적 업무 제휴를 진행하기로 했다.


먼저 롯데 유통군은 네이버와 협력해 유통 분야 AI 리더십을 강화할 계획이다. 양 사는 롯데 유통군의 AI 비전인 '롯데 유통군 에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)' 전환을 위해 협력하기로 했다. 향후 쇼핑, 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 네 가지 유통 특화 '에이전틱 AI(Agentic AI) 개발을 단계적으로 검토할 예정이다.

쇼핑 분야는 롯데 유통군의 온·오프라인 네트워크와 네이버의 플랫폼 생태계를 결합해 쇼핑 편의성을 개선한다. 롯데마트·슈퍼, 하이마트 등 오프라인 매장에서 네이버페이 결제 시 적립 프로모션을 진행하고 세븐일레븐 등 롯데 오프라인 매장의 상품을 네이버 퀵커머스 서비스 '지금배달'과 연계하는 방안 등을 단계적으로 추진할 계획이다.


마케팅 분야에서는 네이버 클라우드의 AI 광고 솔루션 'N클루(NCLUE)'를 활용한 고객 분석으로 시장 확장에 나선다는 방침이다. ESG 분야에서도 협력을 강화한다. 네이버 플랫폼에서 성장한 우수 셀러들의 오프라인 판로 확대를 위해 롯데백화점, 롯데마트·슈퍼 등 롯데 유통군 오프라인 매장을 활용하는 방안 등을 우선적으로 고려 중이다.


김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 "롯데 유통군이 지닌 국내 최대 오프라인 인프라와 네이버의 디지털, AI 혁신 역량을 결합해 다양한 분야에 걸쳐 시너지를 낼 수 있길 기대한다"며 "오프라인을 넘어 온라인에서도 지속가능한 성장을 이어가며 롯데 유통군이 '고객의 첫 번째 쇼핑 목적지'로 확고히 자리매김하기 위해 계속해서 노력하겠다"고 말했다.

최수연 네이버 대표이사는 "팀네이버의 첨단 기술 역량과 롯데 유통군의 오프라인 인프라를 결합하고, 양사가 보유한 온라인 커머스 인프라의 시너지를 통해 새로운 AI 쇼핑의 혁신을 보여줄 수 있을 것"이라며 "앞으로도 팀네이버가 보유한 AI, 클라우드, 디지털트윈 등 기술 경쟁력과 파트너십의 전략적 접목을 통해 AX(AI Transformation) 생태계 성장을 이끌 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화산서 사진 찍다 강풍 때문에"…몽골서 韓 인플루언서 추락사

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

새로운 이슈 보기