트레이더스 구월점 신규 매장 오픈… 연어 브랜드 모위와 소비자 혜택 제공

트레이더스가 인천 구월동에 신규 점포 '트레이더스 구월점'을 오픈했다. 이번 매장은 트레이더스 중 최대 규모로, 인천 지역 소비자들에게 한층 더 다양한 프리미엄 식재료와 상품을 선보인다.

특히 이번 오픈에는 세계 1위 연어 생산업체 모위(Mowi)가 함께하며, 소비자들에게 신선한 노르웨이산 연어를 제공한다. 모위 연어는 이미 전국 일부 트레이더스 매장에서 판매되고 있으며, 글로벌 프리미엄 브랜드로서 우수한 품질을 통해 높은 신뢰를 받고 있다.

신규 매장 오픈을 기념해 구월점에서는 모위 연어 할인 행사도 진행된다. 행사 기간 동안 소비자들은 모위 연어를 팩당 5,000원 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

모위코리아 관계자는 "트레이더스 구월점 입점을 통해 더 많은 소비자들에게 신선한 연어를 선보이게 되어 기쁘다"며, "앞으로도 리테일러와 협력해 소비자들에게 프리미엄 연어를 합리적인 가격으로 제공하겠다"고 전했다.

모위는 60년 이상의 업력을 바탕으로 전 세계 연어 생산량 1위를 기록하고 있으며, 알부터 사료, 사육, 가공, 포장, 운송까지 전 과정을 직접 관리하는 시스템으로 세계적인 품질 기준을 충족시키는 안정적인 공급망을 운영한다.

2013년 설립된 모위코리아는 인천에 자체 가공 공장을 두고 국내 유통망을 확대해왔다. 현재 트레이더스 뿐만 아니라, 이마트, 쿠팡, 에스에스지닷컴, 이랜드 등 주요 리테일러와 협력하며, B2B 중심의 도매 유통을 넘어 B2C 시장에서도 활발한 활동을 이어가고 있다.





