본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

CJ그룹 "CJ올리브영과 합병 자체를 검토한 적 없다"

임혜선기자

입력2025.09.05 11:47

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"합병 위한 가치 평가를 의뢰한 사실이 없어"

CJ 그룹이 CJ올리브영과의 합병 추진설을 공식 부인했다.


CJ는 5일 뉴스룸에 올린 입장문에서 "CJ와 CJ올리브영 합병을 위한 가치 평가를 의뢰한 사실이 없으며, 합병 여부 자체를 검토한 적도 없다"고 밝혔다. 이는 일부 언론에서 CJ가 합병 비율 산정을 위한 가치 평가에 착수했다는 보도가 나오자 곧장 선을 그은 것이다.

올리브영.

올리브영.

AD
원본보기 아이콘

시장에서는 올리브영의 기업공개(IPO) 가능성보다 합병 가능성에 무게를 두는 분위기가 이어졌다. 특히 최근 이재현 CJ 회장의 장남 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장이 6년 만에 지주사로 복귀하면서 "합병 신호탄"이라는 관측까지 제기됐다.


합병설이 불거지자 주가는 급등했다. 이날 CJ 주가는 장중 18만3800원까지 오르며 52주 신고가를 갈아치웠다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기