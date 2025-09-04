무안군, 로컬푸드 생산자 역량 강화 교육

직거래 장터 기획·운영 전문가 초청

무안연꽃축제 로컬푸드 부스. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군은 지역 로컬푸드 활성화와 직거래 장터 운영 내실화를 위해 오는 25일까지 '2025년 로컬푸드 생산자 역량강화 교육'을 진행한다.

4일 군에 따르면 무안군과 무안로컬푸드사회적협동조합이 공동 주관하는 이번 교육에는 관내 로컬푸드 생산농가와 직매장 출하농가 등 30여명이 참여한다.

교육은 무안군 농업기술센터 2층 회의실에서 매주 목요일 오후 6시~9시 30분 4차례에 걸쳐 운영된다. 주요 프로그램은 ▲광주 지구장터, 보자기장, 곡성 뚝방마켓 등 선진사례 기획자 초청 강의 ▲선진지역 직거래장터 견학 등으로 구성됐다. 특히 9~11월 일로읍 오룡2지구 오룡공원에서 운영될 '무안 로컬푸드 직거래장터'와 연계해 교육 내용을 현장에서 즉시 적용할 수 있도록 설계됐다.

군은 이번 교육을 계기로 생산농가의 장터 기획·운영 역량을 높이고, 건강한 지역 먹거리 가치를 군민들에게 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이재광 농업정책과장은 "이번 교육은 생산농가가 스스로 직거래 장터를 기획·운영할 수 있는 기반을 마련하는 동시에 군민에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하는 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 로컬푸드 활성화와 먹거리 자립을 위한 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>