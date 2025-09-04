경기도, 18개 프로구단과 '다회용기 사용 협약'…전국 최초

경기도가 도내 프로축구·야구·농구·배구단 등 18개 구단과 경기장 내 식음료점 및 주변 푸드트럭에 다회용기를 도입하는 협약을 맺었다. 프로 스포츠구단과 다회용기 사용 협약을 맺은 것은 경기도가 전국 처음이다.

김동연 경기도지사는 4일 18개 도내 프로구단과의 협약식에서 "경기도청이 일회용 컵과 일회용 음식 배달 용기가 들어오지 않는 곳으로 만든 게 지금 2년 반이 넘었다"면서 "우리 도청의 수천 명 공무원이 자부심을 가지고 그 일을 시작했는데, 불특정다수인이 들어오는 프로 경기장에서 일회용 컵을 안 쓰고 다회용 컵을 쓴다는 것은 정말 뜻깊은 시도"라고 평가했다.

특히 이날 협약식에는 최순호 단장(수원FC), 박경훈 단장(수원 삼성블루윙즈), 임근배 단장(용인 삼성생명)과 함께 유승민 대한체육회장이 특별 내빈으로 참석해 눈길을 끌었다.

이날 주요 협약내용을 보면 경기도와 프로구단이 협력해 경기장 내 식음료점과 주변 푸드트럭에 다회용기를 공급하고, 사용이 끝나면 반납해 수거 및 세척 작업을 거쳐 다시 공급하게 된다.

김동연 경기도지사가 4일 열린 다회용기 사용협약식에 참석해 인삿말을 하고 있다. 경기도 제공

구단들은 다회용기를 원활하게 회수할 수 있도록 '반납 부스'를 운영하거나 '전용 반납함' 등을 설치할 계획이다. 이미 다회용기를 사용하고 있는 수원월드컵경기장의 경우 반납률이 98%(경기당 평균 5200개 사용)에 달해 폐기물 1036kg을 줄인 것으로 집계됐다.

경기도는 도내 전체 구단으로 다회용기 사용이 확대될 경우 120만개의 다회용기 사용으로 폐기물 66t의 감량을 기대하고 있다.

김동연 지사는 "기후변화 대응에 있어 성패의 핵심은 결국 우리 주민과 국민 생활 속에 얼마큼 체화되는 것이냐 여부"라며 "정부 정책의 화룡점정은 우리 국민, 도민 여러분들께서 삶 속에서 체화시키는 일"이라고 강조했다.

또 "오늘 그 첫걸음을 떼었다"면서 "이번에는 프로구단이지만, 다음에는 더 많은 우리 도민들 삶 속에 체화될 수 있도록 (도와 프로구단이) 선도적인 역할을 해 달라"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



