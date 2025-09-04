본문 바로가기
경북 산단·농공단지·주차장 등에 5000억 들여 300㎿ 지붕형 태양광 발전시설

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.04 15:17

투자 양해각서 체결

경북도는 4일 도청에서 BNK자산운용㈜, ㈜에코프로파트너스, 넥스트에스㈜, 경북농공단지협의회와 함께 '산업단지 및 유휴부지 태양광 발전시설 구축사업'을 위한 공동협력 및 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.


협약식에는 양금희 경북도 경제부지사, 성경식 BNK자산운용㈜ 대표, 방정식 ㈜에코프로파트너스 고문, 손경익 넥스트에스㈜ 대표, 김형구 경북농공단지협의회 회장과 관계자 등 30여명이 참석해 뜻깊은 자리를 함께했다.

(왼쪽부터)손경익 넥스트에스 대표, 성경식 BNK자산운용 대표, 양금희 경북도 경제부지사, 방정식 ㈜에코프로파트너스 고문, 김형구 경북농공단지협의회 회장이 업무협약을 맺은 뒤 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

(왼쪽부터)손경익 넥스트에스 대표, 성경식 BNK자산운용 대표, 양금희 경북도 경제부지사, 방정식 ㈜에코프로파트너스 고문, 김형구 경북농공단지협의회 회장이 업무협약을 맺은 뒤 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

이번 사업은 도내 산업단지와 농공단지, 주차장 지붕 등 유휴공간을 활용해 총 300MW 규모의 지붕형 태양광 발전시설을 구축하는 것을 목표로, 2025년부터 2028년까지 3년간 10차에 걸쳐 단계적으로 추진되며 총 5000억원의 투자가 이루어질 예정이다.

특히, 사업을 통해 산업단지의 에너지 자립을 실현해 입주기업의 전력 비용을 절감하고, 지붕 임대료, 발전수익 배당, REC 판매 등 추가 수익과 더불어 양질의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망한다.


성공적인 사업 추진을 위해 BNK자산운용, 에코프로파트너스는 친환경사업 투자의 전문성을 바탕으로 안정적인 금융 조달 및 펀드 운용을 책임지고, 넥스트에스는 설계·시공·운영 등 사업의 전 과정을 총괄 수행한다.


경북농공단지협의회는 회원 기업의 참여와 협력을 끌어내고, 경북도는 관계기관 및 시군과 협력체계를 구축해 행정적 지원을 아끼지 않을 예정이다.

또한, 다섯 축이 힘을 모아 추진하는 협력 구조는 경북도가 대한민국 미래 에너지산업 중심지로 자리매김하고, 나아가 세계 경제의 성장축으로 도약할 수 있는 든든한 토대를 마련할 것으로 기대된다.


양금희 경북도 경제부지사는 "경상북도는 경북형 에너지 대전환 계획을 수립하고 이를 적극 실현해 나가고 있다. 이번 협약으로 그 비전을 더 구체화하며, 경상북도와 기업, 산업·농공단지가 앞장서 탄소중립을 실천해 나가게 될 것"이라고 강조했다.


양 부지사는 이어 "사업을 통해 정부와 세계 에너지 정책에 발맞춰 도내 기업의 경쟁력을 확보하고, 경북을 친환경 에너지 시대를 선도하는 핵심 거점으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

