본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대, LIG넥스원과 손잡고 취업캠프 열어

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.04 14:15

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 최근 경주 한화리조트에서 'LIG넥스원 기업과 함께하는 취업캠프'를 개최했다.

국립부경대가 LIG넥스원과 손잡고 취업캠프를 열고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대가 LIG넥스원과 손잡고 취업캠프를 열고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 캠프는 취업을 준비하는 학생들에게 맞춤형 취업 정보와 실질적인 멘토링을 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 재학생과 졸업생 41명이 참여했으며, LIG넥스원 현직자와 인사담당자가 직접 프로그램을 이끌었다.


주요 프로그램으로 기업·채용 설명회, 직무 소개, 자기소개서 작성 지도 등이 진행됐다. 참가자들은 모의면접과 유형별 면접 전략, 실제 사례를 기반으로 한 피드백을 통해 실전 감각을 쌓았다.

부경대 대학일자리플러스센터는 고용노동부가 지원하는 대학일자리플러스센터사업 운영기관으로, 이번 기업 취업캠프를 포함해 대학생과 지역 청년을 대상으로 다양한 진로·취업 지원 프로그램을 운영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기