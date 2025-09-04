국립부경대, LIG넥스원과 손잡고 취업캠프 열어

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 최근 경주 한화리조트에서 'LIG넥스원 기업과 함께하는 취업캠프'를 개최했다.

이 캠프는 취업을 준비하는 학생들에게 맞춤형 취업 정보와 실질적인 멘토링을 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 재학생과 졸업생 41명이 참여했으며, LIG넥스원 현직자와 인사담당자가 직접 프로그램을 이끌었다.

주요 프로그램으로 기업·채용 설명회, 직무 소개, 자기소개서 작성 지도 등이 진행됐다. 참가자들은 모의면접과 유형별 면접 전략, 실제 사례를 기반으로 한 피드백을 통해 실전 감각을 쌓았다.

부경대 대학일자리플러스센터는 고용노동부가 지원하는 대학일자리플러스센터사업 운영기관으로, 이번 기업 취업캠프를 포함해 대학생과 지역 청년을 대상으로 다양한 진로·취업 지원 프로그램을 운영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



