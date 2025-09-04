본문 바로가기
광주도시공사, '도전! 청렴 골든벨' 퀴즈대회

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.04 10:58

시계아이콘00분 26초 소요
전 직원 참여…청렴 문화 확산

광주도시공사는 지난 3일 전 직원을 대상으로 반부패·청렴 역량 강화 및 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '도전! 청렴 골든벨' 퀴즈대회를 개최했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 지난 3일 전 직원을 대상으로 반부패·청렴 역량 강화 및 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '도전! 청렴 골든벨' 퀴즈대회를 개최했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사(사장 김승남)는 지난 3일 전 직원이 참여한 가운데 반부패·청렴 역량 강화 및 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '도전! 청렴 골든벨' 퀴즈대회를 개최했다고 4일 밝혔다.


청렴 골든벨은 기존 주입식 교육에서 벗어나 청탁금지법, 이해충돌방지법 등 청렴 관련 법령과 제도를 사례 중심 퀴즈로 재미있게 익히고, 자연스럽게 청렴 의식을 높이고자 기획됐다.

지난해에 이어 올해 2회째를 맞는 이번 행사는 직원들의 높은 관심과 호응 속에서 진행됐으며, 참가자들은 객관식 및 주관식 퀴즈를 풀며 치열한 경쟁을 펼쳤다.


대회는 개인전 3라운드로 진행됐으며, 최종 결선 라운드에는 10명이 진출해 화이트보드에 정답을 작성하는 방식으로 최종 우승자를 가렸다.


김승남 사장은 "이번 청렴 골든벨 행사는 직원들이 직접 참여하고 즐기면서 청렴의 가치를 되새기는 소중한 기회가 됐다"며 "앞으로도 다양한 청렴 시책을 통해 조직 전반에 청렴문화가 깊숙이 자리 잡을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
