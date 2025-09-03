경기도, 성실납세자 의료비 지원 협약병원 71곳으로 늘어

경기도가 성실납세자 의료비 지원 혜택을 제공하는 도내 병원을 71곳으로 확대했다.

경기도는 성실납세자에 대한 의료비 지원 혜택을 제공하는 병원이 기존 24개 시군 55곳에서 26개 시군 71곳으로 늘었다고 3일 밝혔다.

경기도는 매년 1월1일 기준 체납이 없고 최근 7년간 연도별 4건 이상의 지방세를 기한 내 납부한 납세자를 '성실납세자'로 선정하고 있다. 올해 성실납세자는 28만3000여명으로 지난해보다 10% 증가했다.

성실납세자는 협약 병원에서 종합건강검진을 받을 경우 10%에서 최대 30%까지 할인받는다. 또 병원별 협약 내용에 따라 비급여 본인부담금(진료·입원), 예방 접종비 등도 감면받는다.

올해 신규 협약에 참여한 병원은 ▲용인제일메디병원(용인) ▲명지병원(고양) ▲동탄시티병원·화성디에스병원·희망찬병원·화성중앙종합병원·화성유일병원(화성) ▲보바스병원·분당제생병원(성남) ▲보바스병원(하남) ▲안산단원병원(안산) ▲안양샘병원(안양) ▲히즈메디병원(김포) ▲더와이즈헬스케어병원(광주) ▲오산한국병원(오산) ▲세종여주병원(여주) 등 16곳이다.

류영용 경기도 세정과장은 "경기도정 발전에 기여해 주신 신규 협약 의료기관에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 성실납세자가 존중받는 문화를 확산하기 위해 실질적인 지원과 혜택을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

경기도는 건전한 납세 문화를 만들기 위해 성실납세자 대상 의료비 지원뿐만 아니라, 도 금고 금리 우대, 도 산하 자연휴양림 및 수목원 입장 우대 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.





