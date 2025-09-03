본문 바로가기
BISTEP, 해수부 R＆D 부산 유치 성과 담은 인포그래픽 발간

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.03 10:25

언론사 홈 구독
2024년 해수부 전략사업 57.3% 수행

부산, 글로벌 해양 허브 도시 가능성 확인

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 3일 해양수산부 R＆D 사업의 부산 유치 성과와 지역 해양 연구 인프라 현황을 분석한 인포그래픽 B-INFO(5호)를 발간했다.


이번 B-INFO는 해수부 부산 이전을 계기로 지역 내 해양수산 혁신주체(지자체·산업체·대학·연구기관 등)의 인프라를 점검하고 해수부 과학기술 육성 시행계획과 연계한 사업 참여 실적을 수치로 제시했다.

분석에 따르면 부산은 2024년도 해수부 전략사업의 57.3%(세부사업 기준)를 수행하며 해양과학기술 역량을 입증했다. 또 최근 5년간 해수부 전체 R＆D 예산 유치 규모가 꾸준히 늘어나, 2024년에는 약 40%가 부산에서 추진되는 것으로 나타났다.


이 같은 성과는 2019∼2023년 동안 BISTEP이 수행한 해양과학기술 정책연구와 중·대형 R&D 사업 유치 노력, 그리고 지역 혁신주체 간 협력이 더해진 결과라는 평가다.


현재 부산시는 해양농수산국을 중심으로 정책을 추진하고 있으며, 5개 대학 41개 학과에서 매년 약 1800명의 전문 인력을 배출한다. 또 18개 유관기관, 6개 혁신지원기관, 11개 관외 기관이 부산 해양산업 생태계를 뒷받침하고 약 3만개에 달하는 해양산업체와 16만명 이상의 종사자가 활동 중이다.

김영부 BISTEP 원장은 "이번 B-INFO는 부산의 해양 연구 인프라와 해수부 이전의 의미, 그리고 BISTEP의 역할을 다시 확인하는 계기"라며 "부산이 글로벌 해양 허브 도시로 자리매김할 수 있도록 정책연구와 사업 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.


B-INFO는 BISTEP·부산과학기술정보서비스(BTIS) 누리집에서 확인할 수 있다.

부산시 해양연구 인프라와 BISTEP 역할.

부산시 해양연구 인프라와 BISTEP 역할.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
