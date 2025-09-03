롯데카드, 사이버 침해사고 고객보호 조치…"부정사용시 선보상"

침해사고 전용상담 24시간 운영

비밀번호 변경·재발급·탈회상담 밤10시까지

앱·홈피에 비밀번호 변경, 해외거래 차단, 재발급 링크

롯데카드는 최근 발생한 사이버 침해사고 관련 강화된 고객보호 조치를 시행한다고 3일 밝혔다.

우선 전날부터 고객센터에 개인정보 유출 가능성 관련 문의 전용 ARS 메뉴를 신설해 24시간 운영하기 시작했다.

지난 1일부터는 피해 예방을 위한 보안조치로 비밀번호 변경, 재발급, 탈회 관련 문의에 신속 대응하기 위해 오후 10시까지 고객센터를 연장 운영 중이다. 당분간 영업시간 외 운영을 유지할 계획이다.

아울러 롯데카드 애플리케이션과 홈페이지에 비밀번호 변경, 해외 거래 차단, 카드 재발급을 위한 간편 링크를 마련했다. 고객이 온라인으로 손쉽게 보안 조치를 진행할 수 있도록 지원 중이다.

다만 탈회는 미결제 잔액, 잔여 포인트 안내 및 사용 방안에 대한 설명이 필요한 만큼 고객센터 상담원과 통화한 뒤 진행 가능하다.

국내외 사전·사후 모니터링 등 이상금융거래 점검 체계를 강화해 운영 중이다.

침해사고로 인한 부정사용 발생 시 선보상해준다. 이를 통해 금융소비자 피해가 없도록 할 계획이다.

롯데카드 관계자는 "이번 사고로 심려와 불편을 드린 점에 대해 깊이 사과 드린다"며 "이상금융거래 모니터링을 강화하고 소비자 피해를 예방하기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>