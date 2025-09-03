본문 바로가기
김영록 지사 '모두가 존중받는 성평등 전남' 다짐

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.03 09:10

양성평등주간 기념 메시지
차별없는 기회의 공평 강조

김영록 전남도지사

김영록 전남도지사

김영록 전라남도지사는 9월 첫 주 양성평등주간(1~7일)을 맞아 3일 온 도민과 함께 '모두가 행복하고 존중받는 성평등 전남' 실현을 다짐했다.


김 지사는 이날 양성 평등주간 기념 메시지를 통해 "양성평등 사회를 실현하기 위한 꾸준한 노력에도 여전히 풀어야 할 과제가 많다"며 "모든 사람이 자신의 능력을 한껏 발휘하고, 원하는 삶을 누리는 기회를 공평하게 가질 때, 성별과 관계없이 모두가 행복하고 존중받는 사회가 될 것이다"고 강조했다.

전남도는 양성평등 사회 실현을 위해 여성 일자리 박람회를 통한 여성 맞춤형 일자리 발굴, 경력이음바우처 지원, 일·생활 균형 및 가족친화기업 인증 확대 등 다양한 정책을 추진하고 있다.


또 청년·여성의 사회참여 기회를 넓히고, 한부모·다문화·조손가정 등 다양한 가족이 차별 없이 존중받는 환경을 조성하기 위한 제도 개선에 앞장서고 있다.


양성평등주간은 모든 국민이 성평등의 가치를 되새기고 실천 의지를 다지기 위해 제정된 기념 주간이다. 매년 9월 1일부터 7일까지 중앙정부와 지방자치단체, 민간단체가 함께 기념식, 캠페인, 토론회, 전시, 문화행사 등을 추진하고 있다.

전남도는 올해 양성평등주간을 기념하기 위해 '함께 지키는 약속! 평등한 전라남도'라는 슬로건으로 9월 5일부터 25일까지 도민참여형 체험·홍보 부스 운영, '같이 걷는 평등의 길' 걷기 행사, 기념식과 명사 특강을 진행한다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
