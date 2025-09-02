이억원 "금융감독정책은 금융위원장 소관"

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 출석하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장 후보자는 이찬진 금융감독원장의 최근 행보와 관련 "금융감독정책, 금융정책은 절대적으로 금융위원장의 소관"이라고 입장을 밝혔다.

이 후보자는 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 "실세라는 이 원장이 광폭 행보를 벌이고 있는데 금융위원장이 할 일을 대신하고 있냐"는 이양수 국민의힘 의원 질의에 "금감원장은 금융감독 집행 부분에 관해 책임지고 있다"며 이같이 말했다.

이 후보자는 "금감원장이 잘못하고 있냐"는 질문에는 "이 부분은 좀 더 봐야 할 것 같다"면서도 "그런 원칙하에 원팀 정신으로, 또 같이 가는 기관"이라고 강조했다.





