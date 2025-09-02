"주 4.5일제 도입해야"…'평균 연봉 1억' 은행원들 총파업 나서나

"조합원 94.98% 쟁의 행위 찬성"

고액 연봉에 근로 단축 비판 시선도

"저출생·지역 소멸 해결 위해 필요"



전국금융산업노동조합이 주 4.5일제 등을 요구하며 총파업을 결의했다.

2일 금융노조는 전체 조합원 쟁의행위 찬반투표를 진행한 결과, 찬성률이 94.98%로 집계됐다며 "사측의 교섭 태도 변화를 끌어내기 위해 전면 행동에 나서기로 결정했다"고 밝혔다. 금융노조의 요구안은 임금 5% 인상, 주 4.5일제 전면 도입, 신규 채용 확대, 정년 연장 등이다.

파업이 예고대로 시행되면 시중은행과 한국산업은행, 신용보증기금, 한국자산관리공사(캠코) 등 금융노조 소속 노조원들은 업무를 26일부터 중단하게 된다. 다만 산별 중앙교섭이 진행 중으로 합의가 이뤄지면 실제 파업으로 이어지지 않을 전망이다.

금융노조의 파업 예고에 곱지 않은 시선도 있다. 임직원 1인당 평균 근로소득이 1억원을 넘어선 가운데 근무시간 단축 요구가 지나치다는 것이다. 전국은행연합회가 발표한 '은행 경영현황 공개 보고서'에 따르면 지난해 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 임직원 1인당 평균 근로소득은 1억1542만원으로 집계됐다.

이런 비판에 대해 금융노조는 주 4.5일제 도입은 사회 전체의 저출생·지역소멸 위기를 완화하기 위한 것이라고 반박했다. 금융노조는 지난달 25일 논평에서 "금융노조의 주 4.5일제 요구를 '억대 연봉 은행원의 배부른 투정'이라고 규정하는 건 특정 직종의 연봉과 은행권 순이익만을 앞세워 여론을 호도하는 억지 선동"이라며 "정작 노동시간 단축이 새로운 일자리를 창출할 수 있다는 점은 왜 외면하는가"라고 목소리를 높였다.

이어 "지난 8년간 금융노동자의 출생아 수가 64% 이상 감소했는데, 아무리 연봉이 높다 해도 아이를 낳고 키울 시간과 여유가 없다면 출산은 이뤄지지 않는다"며 "단순한 근로조건 문제가 아니라 사회 지속 가능성과 직결된 생존의 문제다. 주 4.5일제는 대한민국의 미래를 지켜내기 위한 실질적 해법이자 유일한 선택지"라고 주장했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



