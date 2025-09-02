대한민국 SNS 대상 '공공부문'…"순천시에 한 표를"

오는 12일까지 전 국민 대상 '투표 이벤트'

전남 순천시는 '2025 대한민국 SNS 대상' 공공부문 수상을 목표로 오는 12일까지 전 국민을 대상으로 투표 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

'대한민국 SNS 대상'은 ㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하며, 공공기관과 기업의 SNS 소통 역량을 종합 평가해 국민과 활발히 소통하고 있는 기관을 선정한다.

대한민국 SNS 대상 투표는 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 투표 방법은 대한민국 SNS 대상 누리집에서 네이버 간편 로그인을 한 뒤 '순천시청'을 클릭하고 상단에 '추천하기'를 클릭하면 된다.

시는 투표자 중 추첨을 통해 230명에게 기프티콘을 증정할 계획이다. 이벤트에 참여를 원하는 경우 순천시청에 '순천시청 추천과 응원 댓글' 화면을 캡처해 이벤트 페이지에 응모하면 된다.

시 관계자는 "이번 도전은 순천시 SNS 브랜드 가치를 한층 끌어올리고 시민과 국민 간 쌍방향 소통을 강화할 수 있는 의미 있는 시도다"며 "대한민국 SNS 대상 투표에서 순천시가 좋은 성과를 거둘 수 있도록 시민들의 관심과 참여를 적극 부탁드린다"고 말했다.





