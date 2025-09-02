특구재단, 창립 20주년 기념식서 '딥테크 2030 비전' 제시

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 2일 대전 특구재단 컨퍼런스홀에서 '창립 20주년 기념식'을 가졌다고 밝혔다.

기념식은 과학기술정보통신부 장관 표창 등 유공자 포상식과 창립 20주년 기념 영상 상영, '딥테크 2030 비전' 발표 및 선언문 낭독 순으로 진행됐다.

특구재단 임직원이 2일 '창립 20주년' 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

이날 발표한 '딥테크 2030 비전'은 향후 5년간 특구재단이 추진할 중기 전략을 함축한다. 국가전략기술과 딥테크를 중심으로 공공기술 사업화에 속도를 내고, 기술창업 및 성장에 최적화된 인프라 구축과 기술금융·글로벌 진출 지원을 강화하는 내용이 담겼다.

또 산학연 혁신 주체와의 소통 강화와 특구 성과의 전국적 확산, 전략적 기술경영체계 확립이 핵심 향으로 제시됐다.

특구재단은 2005년 9월 '연구개발특구의 육성에 관한 특별법'에 근거해 출범했다. 이후 특구만의 고유 제도인 '연구소기업'과 '첨단기술 기업 지정·육성', '특구 규제샌드박스', '연구개발특구 육성사업' 등을 추진하면서 명실공히 대한민국을 대표하는 기술사업화 전문기관으로 자리매김했다.

현재 특구재단은 전국 5개 광역특구와 14개 강소특구를 중심으로 공공기술 이전, 창업, 투자를 아우르는 전주기 기술사업화 지원체계를 구축해 운영한다.

정희권 특구재단 이사장은 "특구재단은 지난 20년간 공공기술의 사업화로 연구개발특구 중심의 국가 혁신생태계를 구축해 왔다"며 "앞으로는 연구개발특구가 글로벌 혁신 클러스터로 도약할 수 있도록 딥테크 기반 기술사업화에 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자



