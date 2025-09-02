신한은행, 새희망홀씨대출 우대금리 1.8%P로 확대

최저 연 4%대로 금리 내려

신한은행은 오는 5일부터 '새희망홀씨대출' 우대금리를 기존 1.0%포인트에서 1.8%포인트로 확대한다고 2일 밝혔다.

이번 조치는 정부의 서민금융 지원 정책에 맞춰 금융취약계층의 고금리 시장 유입을 줄이고, 소비자보호를 강화하기 위한 취지로 마련됐다. 신한은행은 우대금리 확대를 통해 새희망홀씨대출에 최저 연 4%대 수준의 신규 취급금리를 적용해 이자 부담을 낮출 계획이다.

신한은행은 이와 함께 지난 7월부터 '헬프업 & 밸류업' 프로그램의 일환으로 대출이자가 연 9.8%를 초과하는 가계대출에 대해 만기까지 최대 1년간 9.8%로 인하하는 조치를 시행하고 있다. 상반기에는 '새희망홀씨대출 성실상환 캐시백 프로그램'을 통해 성실 상환 고객에게 10만원 캐시백을 제공, 총 1만246명에게 10억원 규모의 이자 지원을 실시했다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 서민금융 지원을 통해 금융의 따뜻함을 더 많은 고객이 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김혜민 기자



