호남

구복규 화순군수의 청렴이야기…"큰 부패는 작은 무관심서 시작"

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.02 11:20

시계아이콘00분 32초 소요
지난달 29일 두번째 청내 방송서 강조
‘사소한 청렴이 조직을 바꾼다’ 주제

구복규 화순군수가 군수실에서 직접 청렴이야기를 녹음하고 있다. 화순군 제공

구복규 화순군수가 군수실에서 직접 청렴이야기를 녹음하고 있다. 화순군 제공

구복규 화순군수의 두 번째 청렴이야기는 지난달 29일 '사소한 청렴이 조직을 바꾼다'라는 주제로 진행됐다.


구 군수는 이날 송출된 방송을 통해 "큰 부패는 작은 무관심에서 시작된다"는 말을 인용하며 "작은 편의나 사소한 부정이 쌓이면 결국 조직 전체의 신뢰를 해칠 수 있다"고 강조했다.

이어 "점심 식사, 커피 한잔 등 사소한 접대가 반복되면 청렴에 둔감해지고, 기준이 흔들릴 수 있다"며 "스스로 불편할 줄 아는 것이 진짜 청렴이다." 강조했다.


구 군수는 공정과 친절을 지키는 직원들을 '조용한 영웅'이라고 추켜세우면서 "청렴은 당연한 일을 끝까지 당연하게 지키는 힘이다"고 덧붙였다.


구 군수는 "이건 사소하니까 괜찮겠지? 넘겼던 일이 있다면 스스로가 기준을 다시 정해야 한다"고 메시지를 마무리했다.

송성훈 기획감사실 주무관은 "그동안 무심코 지나쳤던 일상 속 작은 선택들이 사실은 중요한 청렴의 출발점이라는 것을 새삼 느꼈다"라며, "다음은 어떤 청렴 메시지가 전달될지 기대된다."라고 말했다.


구 군수의 청렴 메시지는 매월 마지막 출근날에 청내 방송을 통해 다양하고 새로운 주제로 직접 전달하고 있다. 7월에 이어 이번이 두 번째 진행됐다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
