대전시, '제31회 경제과학대상' 수상후보자 공모

수출·과학기술·벤처기업·산학협동·유통·농업 6개 부문

대전시가 지역 경제와 과학 분야 발전에 기여한 인물을 널리 알리고 공적을 기리기 위해 1994년부터 매년 실시해 온 '제31회 대전광역시 경제과학대상' 수상 후보자를 공모한다.

공모는 ▲수출 ▲과학기술 ▲벤처기업 ▲산·학 협동 ▲유통·소비자 보호 ▲농업 등 모두 여섯 개 부문에서 진행된다. 수상 후보자는 시상 예정일 현재 1년 이상 대전시에 거주하거나 주사무소를 두고 있으면서, 최소 1년 이상 대전 지역에서 경제와 과학 분야 활동을 이어온 기관, 단체 또는 개인이어야 한다.

후보자 추천은 관내 각 부문 관련 기관·단체의 장이나 구청장이 할 수 있으며, 대전시민 20명 이상이 연서한 경우에도 가능하다.

제출 서류는 추천서와 공적조서, 공적을 증빙할 수 있는 자료이며, 필요한 서식은 대전시청 홈페이지 행정정보 메뉴의 시정자료실 내 공고 게시판에서 내려받을 수 있다.

접수는 오는 10월 2일부터 10월 31일까지 30일간 진행되며, 시청 일자리경제정책과를 직접 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

대전시는 접수된 후보자들에 대해 경제과학대상위원회의 심사를 거쳐 부문별 1명씩 모두 6명의 수상자를 선정할 예정이다. 최종 수상자에게는 올 12월 중 대전광역시장 명의의 상패가 수여된다. 다만 공직선거법에 따라 상금이나 부상은 지급되지 않는다.

단 수상 대상에서 제외되는 경우도 있다. 공적 기간이 1년 미만인 사람, 동일한 공적으로 1년 이내 상급 기관에서 표창을 받은 경우, 징계 처분을 받고 2년이 지나지 않은 경우는 대상에서 제외된다. 또한 성범죄나 음주운전 등으로 사회적 지탄을 받은 사람 역시 후보 자격이 주어지지 않는다.

권경민 대전시 경제국장은 "대전의 경제와 과학 발전에 헌신해 온 분들이 이번 경제과학대상에 선정될 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 추천을 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



