가천대, 2026학년도 수시모집 3374명 선발…9일부터 접수

가천대학교가 오는 9일부터 '2026학년도 수시모집 원서접수'를 시작한다.

가천대는 오는 13일까지 진행되는 이번 원서접수를 통해 총 4703명을 모집하며 수시에서 71%인 3374명을 선발한다. 나머지 1329명은 정시에서 모집한다.

자유전공은 전년과 동일하게 지역균형전형으로 321명을 선발한다. 1단계는 학생부교과 100%(7배수), 2단계는 1단계 평가 50%와 면접평가 50%로 선발한다.

또한 기존 종합전형으로 운영되던 특성화고교 전형은 올해 교과전형으로 변경됐다. 학생부교과 성적 산출방식도 달라져 학생부우수자·농어촌·특성화고 전형은 교과별 가중치 없이 전 과목 이수단위를 균등 반영하며, 지역균형전형은 진로선택 60%와 일반선택 40%를 반영한다.

클라우드공학과는 가천대와 카카오엔터프라이즈가 협약을 통해 운영하는 채용조건형 계약학과로 클라우드컴퓨팅 분야 최초의 계약학과다. 학생들에게는 4년 등록금 전액을 장학금으로 지급한다. 입학정원은 30명이며, 수시에서 21명을 선발한다.

수시 전형은 크게 논술전형, 학생부교과전형, 학생부종합전형으로 나뉜다.

논술전형은 논술고사 100%로 1009명을 모집한다. 올해도 학생부교과성적은 반영하지 않고 논술고사 성적만으로 선발한다. 논술고사의 문제는 인문계열 모집단위는 국어 9문항, 수학 6문항, 자연계열 모집단위는 국어 6문항, 수학 9문항으로 총 15문항을 문항당 10점 배점으로 출제한다.

의예과 논술은 수학 8문항으로 문항별 배점이 다르다. 시험시간은 동일하게 80분이다. 논술고사는 EBS수능연계교재를 활용하여 출제하기 때문에 평소 학교 교육과 대학수학능력시험을 성실하게 공부한 학생이라면 별도의 준비가 없어도 대비할 수 있다.

학생부교과전형은 학생부교과 100%로 선발하는 학생부우수자전형과 농어촌(교과)전형, 1단계에서 학생부교과 100%, 2단계에서 1단계 평가 50%와 면접평가 50%로 선발하는 지역균형전형과 특성화고교전형이 있다.

학생부우수자전형은 441명을 선발하며 수능최저학력기준이 있다. 지역균형전형은 357명을 선발하며, 이 중 자유전공 모집인원은 321명이다. 학교장 추천 전형으로 1단계에서 학생부교과 100%(7배수), 2단계에서 1단계 평가 50%와 면접 50%로 선발하며 면접은 수능 이후에 실시된다.

가천대는 조기취업형계약학과 학생선발도 같이 진행한다. 모집 학과는 바이오의료기기학과, 게임·영상학과, 반도체·디스플레이학과, 반도체설계학과, 미래자동차학과 등이다. 선발 인원은 총 260명이다.

이들 학과는 입학과 동시에 취업이 결정되며 4년과정으로 학사학위를 취득한다.





