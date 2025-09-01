본문 바로가기
최재석 강원도의원 "동해안, 출어시간 조업구역 조정해야"

이종구기자

입력2025.09.01 19:53

어업인 간담회, 강원 남부권 동절기 출항시간 조정 건의

최재석 강원도의원.

최재석 강원도의원.

강원남부권 어업인들이 출항시간을 새벽 4시에서 3시로 1시간 앞당겨 줄 것을 건의했다.


최재석 도의원(동해1)이 동해수협과 함께 주관한 간담회에서 어업인들은 동절기에 도내 전 지역의 출항시간을 새벽 4시로 제한해 어획량 확보에 불리할 뿐만 아니라 안전조업에도 문제가 따른다며 시정을 요구했다.

어민들은 경북도가 이미 2022년부터 출항시간 제한을 풀었고 경기도도 군사분계선에서 36.8㎞ 이남은 출항시간 통제를 풀었다며 강원도만 안보를 이유로 147㎞에 이르는 해안선 전역의 출입시간을 통제하는 것은 불합리하다고 주장했다.


따라서 동해시와 삼척시 등 도내 남부권 해안만이라도 동절기 출항시간을 앞당겨 줄 것을 건의했다.


어민들은 또 연안채낚기 어선들의 조업구역도 어군의 회유 빈도에 맞게 현재의 연안 1마일 밖에서 0.6마일 밖으로 조정해 달라고 건의했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

