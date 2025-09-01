본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

TSMC, 세계 파운드리 점유율 70% 돌파…삼성은 소폭 하락

김형민기자

입력2025.09.01 18:08

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시장조사업체 '트렌드포스' 집계
올 2분기 TSMC 점유율 70.2%
삼성전자는 7.7%→7.3%…격차 벌어져

올해 2분기 세계 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1위 업체 TSMC의 점유율이 70%를 넘어섰다. 2위 삼성전자는 7%대에서 소폭 하락하며 TSMC와의 격차는 더욱 벌어졌다.


TSMC 로이터연합뉴스

TSMC 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

1일 시장조사업체 '트렌드포스'에 따르면 2분기 세계 파운드리 매출이 이전 분기 대비 14.6% 증가한 417억달러를 기록했다. 사상 최고치다.

이에 대해 트렌드포스는 중국의 소비자 보조금 프로그램이 재고 확보를 촉진했고 하반기 출시 예정인 신형 스마트폰과 노트북/PC, 서버 등 수요가 증가한 덕분으로 분석했다.


업체별로 TSMC가 1분기 67.6%에서 70.2%로 2.6%포인트 점유율이 높아졌다. 반면 같은 기간 삼성전자는 7.7%에서 7.3%로 0.4%포인트 낮아졌다. TSMC의 10분의 1 수준이다. 이에 따라 양사의 격차도 지난 1분기 59.9%포인트에서 2분기 62.9%포인트로 확대됐다. 트렌드포스는 "TSMC는 주요 스마트폰 고객사의 양산 주기 진입과 인공지능(AI) 칩, 노트북/PC의 출하량 증가와 평균판매단가(ASP) 상승으로 뛰어난 실적을 보였다"고 했다. 이어 삼성전자에 대해선 "스마트폰 수요와 닌텐도 스위치2의 성장세에 힘입어 역시 견조한 실적을 나타냈다"고 했다.


업계 3위인 중국 SMIC는 1분기 6%에서 2분기 5.1%로 점유율이 하락했다. 미국 관세와 중국 보조금 대응에 따른 수요 증가에도 불구하고 첨단 라인에서 어려움이 이어지면서 출하 지연과 ASP 하락이 나타난 결과로 풀이된다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기