본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군, 2~21일 '주목나무 분재' 특별전 연다

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.01 16:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아름다움·생명력·희망 상징 재조명

신안군은 오는 2~21일 압해읍 1004섬 분재정원에서 '주목나무 분재 특별전'을 개최한다. 신안군 제공

신안군은 오는 2~21일 압해읍 1004섬 분재정원에서 '주목나무 분재 특별전'을 개최한다. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군은 깊어가는 가을의 문턱에서 방문객들에게 특별한 가을 정취를 선사한다. 군은 오는 2~21일 압해읍 1004섬 분재정원에서 '주목나무 분재 특별전'을 개최한다고 1일 밝혔다.


이번 특별전은 '아름다움과 생명력, 희망의 상징으로 재조명되다'를 주제로 열리며, 국내 최고 수준의 주목 분재 작품들을 한자리에서 감상할 수 있는 소중한 기회다. 특히 수천년의 세월을 간직한 듯한 2000년생 주목나무 분재가 공개될 예정이어서 관람객들의 이목이 집중되고 있다.

주목나무는 예로부터 '죽지 않는 나무'라 불리며, 수백년에서 수천년에 이르는 장수목으로 잘 알려져 있다. 우아한 자태와 강인한 생명력 덕분에 분재 예술의 대표 수종으로 꾸준히 사랑받아 왔다.


군 관계자는 "1004섬 분재정원에서는 주목 분재뿐만 아니라 소나무, 소사, 철쭉 등 다양한 수종의 명품 분재도 함께 만나볼 수 있다"며 "가을바람에 흔들리는 팜파스그라스와 보랏빛 맥문동꽃까지 더해져 풍성한 볼거리를 제공할 것이다"고 말했다.


한편, 1004섬 분재정원에서는 지난해에 이어 오는 11월에도 '2025 대한민국 분재대전'이 열릴 예정이어서 분재 예술을 사랑하는 이들의 기대감을 한층 높이고 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기