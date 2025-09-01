성주군, 기후변화 대응 '2026년 고품질 참외재배' 기술 집중 교육 돌입 !

1일부터 11일까지 600여명 참외기술 전문가 양성

성주군(군수 이병환)은 기후변화에 따른 농업 환경 변화에 선제적으로 대응하고 고품질 참외 생산을 위해 1일부터 11일까지 8회에 걸쳐 600여 명의 농업인을 대상으로 읍면 순회 농업인실용교육을 실시 한다.

이번 교육은 참외품질 향상을 위한 재배기술 중에서도 올해 문제가 되었던 이상기후에 따른 참외 출하량 급감 및 홍수 출하에 대한 대책과 가스피해 등 영농현장에서 발생한 애로사항 해결 및 병해충 방제 대책에 대한 내용으로 교육이 진행된다.

성주군은 "기후변화와 농업환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하며, 농업인이 체감할 수 있는 실질적인 교육과 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 대한민국 참외 생산의 중심지인 성주군은 전국 참외 생산량의 약 80%를 차지하며 지역 경제의 핵심 기반 역할을 하고 있다.

성주군은 이번 교육을 통해 고품질 참외 생산을 유지하고 농업인 소득 증대에 기여함으로써 '명품 성주 참외'의 명성을 이어 나갈 계획이다.

새해농업인실용교육은 농업인의 한해 영농계획 수립을 위해 최신 연구 농업기술과 핵심 영농기술을 보급함과 동시에 경쟁력 확보와 소득 향상에 도움을 주고자 매년 실시하는 맞춤형 교육으로 다음 일정표를 참고하여 교육 시작 시간 전에 참석하면 교육을 받을 수 있다.





